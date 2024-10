Paysandu, sem perder uma regata desde 2019, segue imbatível na Baía de Guajará

O Paysandu alcançou um feito inédito no campeonato paraense de remo de 2024 ao vencer todas as dez provas da terceira regata do certame de canoagem organizado pela Federação Paraense de Remo – Fepar.

Desde 2019 o remo bicolor não perde uma regata na baía de Guajará. São seis anos de hegemonia bicolor, situação cômoda advinda da administração e comando na garage alviceleste. O Paysandu se consolida como uma das maiores forças do remo na região Norte e Nordeste do país.

O hexacampeonato do Papão foi logo garantido ao longo das disputas das regatas. A coroação da primorosa campanha vai ocorrer na quarta e última regata do calendário da federação no dia 10 de novembro.

Resultados das regatas do ano de 2024

1ª Regata

Paysandu – 38 pontos

Clube do Remo – 13 pontos

Associação Guajará -8 pontos

Tuna – 0 ponto

2ª Regata

Paysandu – 36 pontos

Clube do Remo – 13 pontos

Associação Guajará – 7 pontos

Tuna Luso – 2 pontos

3ª Regata

Paysandu – 40 pontos

Clube do Remo – 9 pontos

Associação Guajará – 8 pontos

Tuna Luso – 0 ponto

Total de pontos das Três Regatas

Paysandu – 114 pontos

Clube do Remo – 35 pontos

Associação Guajará – 23 pontos

Tuna Luso – 2 pontos

Imagens: Divulgação/Colaborou Braz Chucre/Ronabar