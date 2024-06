Paysandu vacila e cede empate em 1 a 1 com o CRB na Curuzu

O Paysandu encarou o CRB, de Alagoas, na noite desta terça-feira, 18, fechando a rodada no Campeonato Brasileiro da Série B. O Papão jogou bem, mas o resultado não lhe foi favorável, exatamente por estar jogando em casa, o Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, para onde a Fiel correu em peso e saiu insatisfeita. Este foi o sexto empate do Bicola na Segundona 2024. Dos empates, quatro foram em atuação como mandante de campo.

O primeiro gol foi do bicola, aos 14 minutos, foi de João Vieira, de pênalti, mas, aos 19, veio a reação dos alagoanos, com um gol de Léo Pereira. A partida ainda teve acréscimo de nove minutos, porém, o Papão não conseguiu avançar, não obstante os esforços da equipe, com dois escanteios que não tiveram a finalização que o torcedor esperava, assim como, o técnico Hélio dos Anjos.

O resultado não foi bom para nenhum dos lados. O Paysandu fica estacionado na 15ª colocação, com 12 pontos. Já o CRB fica com apenas nove pontos, dentro da zona de rebaixamento da competição.

A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu