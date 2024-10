PC prende mulher em Vila dos Cabanos por furto eletrônico e falsidade ideológica

Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Vila dos Cabanos, com apoio da Delegacia de Barcarena, deflagrou a operação “Amigo da Onça”, para cumprir um mandado de prisão preventiva, e dois de busca e apreensão pelo crime de furto eletrônico e falsidade ideológica. A investigação iniciou após a vítima, ex-dono de um restaurante na praia do Caripi, procurar a delegacia para informar que uma mulher subtraiu o montante de R$ 589.147,75, mediante transações bancárias não reconhecidas pela vítima. Ele contou à polícia, que ela teria se aproveitado da confiança dele, enquanto ele estava hospitalizado, em estado grave de saúde, e sem parentes próximos.

A PC também investiga a abertura de uma conta em nome da vítima, utilizando um faturamento falso, emitido pelo contador, para ter um limite alto, e a realização de diversos gastos no cartão de crédito disponibilizado em nome da vítima.

A vítima afirma à PC que não autorizou qualquer transação bancária e que a investigada realizou tais crimes por acreditar que, devido a situação de saúde dele ter sido gravíssima, provavelmente iria ocorrer o óbito e ninguém iria descobrir o furto do dinheiro. A investigada se encontra à disposição da Justiça.

Imagem: Agência Pará de Notícias