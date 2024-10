Abatetuba – A eleição mais apertada do Pará pode ter “terceiro turno”

Em Abaetetuba, município do Baixo Tocantins, no nordeste do Estado, a eleição ainda não acabou. A diferença de 32 votos, num universo de mais de 100.000, gerou muita polêmica e desconfiança com o resultado do pleito. O candidato que ficou em segundo lugar, Adamor Bitencourt, do Partido Progressistas (PP), está com uma forte equipe jurídica, averiguando denúncias e cobrando do cartório eleitoral no município, as zerésimas e atas que comprovem as irregularidades.

O fato é que nesta quinta-feira, 10, amanheceram, na cidade, na porta do cartório eleitoral, várias viaturas das polícias Federal e Militar.

Pelo desenrolar dos fatos, fortes emoções ainda virão pela frente. Tudo pode acontecer, até uma outra eleição em Abaetetuba.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ segue acompanhando a situação e tenta contato com o candidato Adamor Bitencourt, bem como, com a prefeita reeleita, Francineti Carvalho (MDB).

Imagens: Reprodução