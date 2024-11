PCPA recaptura foragida por homicídio de policial militar ocorrido em Moju

A Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Divisão de Homicídios (DH), cumpriu, na quinta-feira (28), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher suspeita de envolvimento no homicídio de João Francisco Gonçalves de Sales Santos, subtenente da Polícia Militar, ocorrido em Moju, no mês de maio de 2022. A prisão aconteceu no Estado de Mato Grosso, com o apoio da Delegacia de Nova Bandeirante (MT).

De acordo com as investigações, além do homicídio, a mulher é suspeita de integrar a facção criminosa “Comando Vermelho” no município de Moju. As apurações indicam que o crime foi motivado pela quitação de uma dívida com a facção, além de ser uma vingança pela morte de um faccionado ocorrida dias antes.

A mulher, que estava foragida, foi localizada após diligências da PCPA no município de Nova Bandeirante, em Mato Grosso.

Após os procedimentos legais cabíveis, a suspeita foi encaminhada ao Sistema Penitenciário Estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“Essa foi mais uma, dentre as três prisões efetuadas pela Polícia Civil, de integrantes de facção criminosa envolvidos no crime. Além disso, a suspeita também tem envolvimento em atentados contra a vida de agentes de segurança pública. A troca de informações entre as Polícias Civis dos Estados foi essencial para que a prisão fosse cumprida”, acrescenta o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Maurício Pires.

Texto de Raphaela Rocha, com supervisão de Bruna Ribeiro

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação