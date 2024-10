Pesquisa Data Sensor aponta eleição de Rodrigo Amorim para a Prefeitura de Santo Antônio do Tauá com 57,1% dos votos válidos

Pesquisa MCF Chaves/Data Sensor divulgada nesta quinta-feira, 03, aponta a eleição de Rodrigo Amorim (MDB) como prefeito do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará, região metropolitana de Belém, a 64 quilômetros da capital. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral – TRE sob o número PA-04313/2024, e foi realizada no período de 27 a 29 de setembro passados, tendo sido consultadas 500 pessoas nas zonas urbana e rural do município, com margem de erro de 4,4%

Em todos os cenários da pesquisa, Rodrigo Amorim, que também é presidente do diretório municipal do MDB em Santo Antônio do Tauá, desponta como vencedor do pleito do próximo domingo, 6 de outubro.

A Pesquisa é do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal junto a uma amostra representativa do eleitorado, conforme fonte de dados TSE Agosto/2024, IBGE, Censo 2010/2022, Fapespa 2000/2010. O conjunto do eleitorado apto a votar na próxima eleição em 2024 no município de Santo Antônio do Tauá, no Pará, com idade de 16 anos ou mais foi tomado como universo da pesquisa. O levantamento foi realizado pela equipe MCF Chaves/Data Sensor.

DADOS

Na pesquisa espontânea, Rodrigo Amorim (MDB) desponta com 45,0% dos votos válidos, seguido por Fabio Reis (União Brasil), com 27,2% e Adamor Barros (PSD) com 6,8%.

Na pesquisa estimulada, com votos aleatórios, o cenário muda mais ainda: Rodrigo Amorim vence a eleição com 51,6%. Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficam os candidatos Fabio Reis (União Brasil), com 31,0%, e Adamor Barros (PSD), com 8,0%. Brancos e nulos somam 2,0%.

Já na pesquisa estimulada com votos válidos, o cenário fica assim: Rodrigo Amorim (MDB) desponta com 57,0% dos votos válidos, seguido por Fabio Reis (União Brasil), com 32,2% e Adamor Barros (PSD) com 8,8%.

Imagem: Divulgação