PF apreende R$ 5 milhões em Castanhal

A Polícia Federal prendeu três homens – dois deles, servidores públicos – enquanto saíam do banco, após sacarem R$ 4.980.000,00. A abordagem foi em uma agência no município de Castanhal, no início da tarde de ontem, sexta-feira, 04.



A investigação preliminar aponta que o dinheiro seria usado para compra de votos em favor de um político que se candidata a cargo nas eleições, no Pará. A autuação em flagrante também foi pelo crime de associação criminosa. Um carro foi apreendido na ação.



A apreensão dos aparelhos celulares e a continuação do inquérito policial aberto devem esclarecer mais sobre o caso e apontar outros possíveis participantes do crime em apuração.

Imagens: Ascom/SRPF