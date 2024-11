PF desmonta esquema interestadual de tráfico de drogas pelos Correios

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 14, a Operação Rastreio, em combate ao tráfico interestadual de entorpecentes e à Lavagem de Dinheiro. São cumpridos quatorze mandados de prisão, 10 mandados de busca e apreensão, além de realizado sequestro de bens e ativos financeiros e suspensão de atividades comerciais de empresas utilizadas para a movimentação de valores vinculados ao tráfico de drogas.

Até o momento, 11 pessoas já foram presas e foi apreendida quantidade ainda não contabilizada de veículos, aparelhos celulares e dinheiro.

A ação ocorre nos munícipios de Belém/PA, Florianópolis/SC, Palhoça/SC, Blumenau/SC, Navegantes/SC, Braço do Norte/SC, Hortolândia/SP, Ribeirão Preto/SP e Mogi das Cruzes/SP.

A origem das investigações se deu a partir de apreensões de encomendas que continham, em média, cinco quilos de maconha cada, remetidas em Florianópolis/SC, pelos Correios, com destino a Belém/PA.

Os pacotes apresentavam diversas semelhanças que indicavam terem sido remetidos por um mesmo grupo criminoso.

As informações levantadas apontaram que o principal responsável pelas remessas é de Florianópolis/SC. O aprofundamento das investigações revelou uma rede criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e movimentação de valores vinculados ao tráfico de drogas, com integrantes localizados, principalmente, no estado de Santa Catarina, mas apresentando vínculos com outros envolvidos nos estados de São Paulo, Paraná e Pará.

O nome da operação, Rastreio, se deu em razão da utilização das vias postais para a logística de Tráfico de Drogas.

Imagem: Ascom/SRPF