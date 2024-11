Show “Tempo e Destino” marca emocionante reencontro no Teatro Municipal de Ananindeua

O palco do Teatro Municipal de Ananindeua, recebeu na noite desta terça-feira,12, o show “Tempo e destino”, com Nilson Chaves, Celso Viáfora e Vital Lima. Um encontro que celebra a amizade e parceria entre os artistas, que resultaram em diversas composições, como “Não vou sair”, “Olhando Belém” e “Tempo e destino”. Essas canções emocionaram o público presente no evento.

O cantor Nilson Chaves destaca a importância de se reunir novamente com os amigos após um longo período. “Pra gente sempre é uma celebração, já fazia bastante tempo que a gente não se reunia, e é muito prazeroso, é divertido. A gente transforma esse show em uma coisa muito íntima com o público, eles têm uma participação muito linda”, disse.

Vital Lima conta que a relação com os amigos vai além do palco. “É muito lindo perceber que agora tem um teatro em Ananindeua, que ofereceu pra gente um momento delicioso que a gente viveu hoje, e que me deixa extremamente feliz, porque a gente pode até não ter se encontrado tantas vezes no palco, mas a gente se fala na vida. E essa troca afetiva é sempre boa demais, tanto para as pessoas que vieram, como pra gente que está no palco. é maravilhoso demais”, relatou.

Celso Viáfora, cantor, compositor e escritor, expressa a forte conexão que sente com o Pará. “Para mim que sou paulistano, tenho muito a necessidade de vir pra amazônia de vez em quando, se não meu coração fica inquieto. E foi graças a esses amigos que eu coloquei o primeiro pé no Pará, e voltar aqui é sempre bom”, comentou.

A pedagoga Franciane Lima, 53 anos, conta que estava a passeio pelo Pará, e aproveitou para curtir o show. “Eu assisti esse mesmo show há 36 anos, atualmente eu moro no Rio Grande do Norte, e quando eu vi que esse show seria realizado hoje, eu troquei minha passagem para poder estar aqui. É uma emoção sem igual, eu sou fã deles desde os meus 15 anos, e hoje estar com eles é muito amor, é muita emoção”, contou.

Próximo show no Teatro Municipal de Ananindeua

Show “Sayonara In Concert”

Quando: 15 de novembro

Onde: Teatro Municipal de Ananindeua (Parque Vila Maguary)

Hora: às 20h

Informações: 91 98151-6140

Imagens: Ananews