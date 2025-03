Polícia Civil apreende armas de fogo, munições e drogas no Conjunto Mariguela, em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará efetuou a prisão de três homens investigados por pertencer a uma facção criminosa atuante nos municípios de Xinguara e de Tucumã. Um dos suspeitos ocupa posição de destaque no crime organizado. A ação se registrou ontem, sexta-feira, 28.

A operação Parabellum foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), ambas ligadas à Diretoria de Polícia Especializada (DPE).

Durante as diligências, um veículo ocupado por um dos alvos foi localizado e nele os policiais encontraram um tablete de maconha. Já nos endereços dos alvos da operação, foram encontradas várias porções de maconha e de óxi.

“Nossas equipes conseguiram apreender também três armas de fogo, uma espingarda de calibre 12, uma pistola 9mm e uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .40”, explicou o delegado Fausto Bulcão, diretor da DRCO.

Na casa de um dos presos, ainda foram localizados e apreendidos apetrechos para a fabricação artesanal de armas de fogo. Ele é suspeito de fornecer armamento para uma facção criminosa.

Documentos, munições e aparelhos celulares também foram apreendidos pelas equipes da PCPA. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

“Até o presente momento, a operação Parabellum II – Aurá já contabiliza 19 prisões de faccionados da região, apreensão de mais de 80 quilos de maconha, três armas de fogo, munições e aparelhos celulares”, informou o delegado Breno Ruffeil, diretor da DRFC.

As diligências seguem para localizar e prender outros envolvidos no crime organizado.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias