Polícia Civil deflagra a segunda fase da operação “Arce Purgatio”, em Castelo dos Sonhos

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, deflagrou nesta terça-feira (20), a segunda fase da operação “Arce Purgatio”, que tem o objetivo de identificar e prender as principais lideranças do Comando Vermelho (CV) atuantes naquele distrito de Altamira.

Em continuidade com as investigações, hoje foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva a um membro que ocupava o cargo de “torre” na organização criminosa, ocupação de alto escalão na hierarquia, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes e cobranças de dívidas no distrito. Além disso, o suspeito foi responsável por ordenar três roubos em Castelo dos Sonhos neste ano de 2024.

”Mais uma etapa da operação concluída com êxito pelas nossas equipes, demonstrando que a Polícia Civil está atuando energicamente e de forma constante no combate às organizações criminosas no Estado do Pará”, frisou o delegado-geral Walter Resende.

Além do cumprimento do mandado de prisão, também foi realizado o mandado de busca e apreensão, sendo apreendidos uma arma, 32 munições, um taco com a sigla da facção, 24 comprimidos de êxtase, 75 gramas de material análogo à pasta base de cocaína, 140 gramas de material análogo a oxi, 100 gramas de material análogo à maconha, 2 balanças de precisão, aproximadamente 200 pinos para armazenar cocaína, R$ 540 em espécie e um celular – que será periciado e analisado para a continuidade das investigações.

“Essa segunda fase da operação Arce Purgatio demonstra que a Polícia Civil de Castelo dos Sonhos não medirá esforços no combate ao crime organizado. Nosso desígnio é demonstrar para a sociedade que aqui o crime organizado não tem e nem terá vez, e que usaremos todo nosso empenho para combater essa organização criminosa que angaria e trucida a vida de tantos jovens. Bem como, fomenta a prática de diversos crimes no distrito de Castelo dos Sonhos, cita-se como exemplo os últimos três crimes de roubo ocorrido no distrito, no qual o autuado é o autor intelectual”, explicou o titular da delegacia de Castelo dos Sonhos, Marcelo Diniz.

O suspeito também foi preso em flagrante pelos crimes de posse de arma de uso restrito e tráfico de drogas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação