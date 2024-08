Sespa disponibiliza espaço de vacinação na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) está presente com um espaço de vacinação na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, até o próximo domingo (25), no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A ação tem como objetivo oferecer oportunidade para os visitantes atualizarem suas vacinas enquanto desfrutam da programação da Feira.

Entre as vacinas disponíveis no espaço de imunização estão: Covid-19, hepatite B, sarampo, caxumba, rubéola, HPV, ACWY, febre amarela, tétano e difteria. A iniciativa reforça o compromisso do governo do Pará em garantir a saúde e o bem-estar da população, especialmente em um momento em que a cidade se prepara para receber visitantes de todo o mundo nos eventos que antecedem a COP 30 e durante a própria conferência.

Foto: José Pantoja /Sespa