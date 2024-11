Polícia Civil do Pará participa do II Encontro Nacional da Rede Recupera em Brasília (DF)

A Polícia Civil do Pará participou, nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília (DF), do II Encontro Nacional da Rede Nacional de Recuperação de Ativos – Recupera, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A recuperação de ativos é uma política que procura combater o crime organizado, a lavagem de dinheiro e a corrupção no país.

O evento reuniu representantes das Polícias Civis de todas as 27 unidades da federação e da Polícia Federal, além de outras autoridades como da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão que atua na identificação de movimentações financeiras suspeitas, como indícios de lavagem de dinheiro, por exemplo.

O principal objetivo do encontro foi fortalecer a atuação das unidades de recuperação de ativos em todo o país, com foco na descapitalização de organizações criminosas.

Na oportunidade, o Coordenador do Núcleo de Recuperação de Ativos da PCPA (NRA/DGA), delegado Estácio Netto, fez uma explanação sobre a implementação da unidade e os projetos em andamento.

O delegado também participou do lançamento do livro “Manual de Recuperação de Ativos da Rede Recupera”, do qual, é coautor. O livro difunde o conhecimento da atividade de polícia judiciária em inteligência financeira e recuperação de ativos com foco na atuação das Polícias Civis.

A Rede Recupera é uma ação de articulação institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública para fins de identificação, localização, apreensão, administração e destinação de ativos relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação