Polícia Civil recaptura líder de facção criminosa que atuava em Barcarena

Na manhã desta segunda-feira, 4, os agentes da Delegacia de Vila dos Cabanos recapturaram o líder de uma facção criminosa que atuava na região de Vila do Conde, no município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém. A operação resultou ainda na captura de duas pessoas que receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação deu cumprimento ao mandado de recaptura expedido contra o líder do grupo criminoso, que estava foragido do sistema penal desde 2021.

No local que a polícia efetuou a prisão, foram encontrados diversos entorpecentes e ainda apreenderam cerca de 1.324 gramas de substância similar à maconha, 234 gramas de outra semelhante a oxi e 6 gramas de uma terceira análoga à cocaína, além de dois celulares.

Conforme o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, os agentes da unidade de Vila dos Cabanos também contaram com o apoio logístico e operacional das equipes da Superintendência Regional da Polícia Civil do Baixo Tocantins, Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e Delegacia de Barcarena.

“Por meio da unificação das nossas forças, tivemos êxito em entregar um resultado positivo e rápido à população, que resultou na captura do alvo que trazia riscos para a sociedade e para o bem-estar dos paraenses, em especial para os moradores de Barcarena”, pontuou o gestor.

Além das apreensões e da recaptura do líder criminoso, os agentes também prenderam duas pessoas em flagrante que, segundo o delegado Mhoab Khayan, superintendente regional do Baixo Tocantins, irão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

“Os suspeitos detidos no local, também foram encaminhados para a delegacia, onde irão cumprir as medidas cabíveis e permanecerem à disposição do Poder Judiciário”, concluiu o delegado.

Todos os detidos já se encontram à disposição da Justiça.

Texto: Paula Almeida, sob supervisão de Lilian Guedes

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação