Policlínica de Tucuruí se consolida em tratamento renal na região do Lago

A moradora de Tucuruí, no sudeste paraense, Maria Antônia Silva, de 70 anos, precisa fazer sessões de hemodiálise três vezes por semana. Ao ser diagnosticada com Doença Renal Crônica (DRC), em 2021, a dona de casa teve sua vida totalmente alterada. É que ela e uma uma pessoa de sua família precisavam se deslocar, aproximadamente, 200 km para o município vizinho, para a idosa dar continuidade ao tratamento.

“Precisei ser encaminhada ao Hospital Regional de Marabá, pois em Tucuruí não havia hemodiálise. Passei a residir em Marabá e meus familiares se revezavam no meu acompanhamento. Esse período entre o diagnóstico e o início do tratamento foi muito difícil para mim e para minha família”, lembrou.

Há dois anos, essa realidade mudou com a entrega da Policlínica Lago de Tucuruí. “A chegada da Poli com o serviço de hemodiálise me fez voltar a ser feliz, pois a esperança de voltar para casa e estar perto da minha família começou a se concretizar. Agora, com todos os cuidados que preciso, me sinto mais confiante para enfrentar as sessões de hemodiálise”, relatou a idosa.

Além da clínica de hemodiálise que consegue atender 30 pessoas por sessão, a Poli de Tucuruí, também mantém atendimento ambulatorial voltado à saúde renal, com médicos e a equipe multidisciplinar. “É uma rotina cansativa. Faço hemodiálise três vezes por semana, com cada sessão durante 4 horas. Estar longe de casa me deixava muito triste, o que afetava diretamente o tratamento”, detalhou.

Atendimento

Além das sessões de hemodiálise, as consultas com o nefrologista tornam o processo mais completo e seguro. Por mês, a unidade também oferta 300 consultas na especialidade. O nefrologista Ney Barros observa que a Poli oferece dois tipos de suporte: a diálise ambulatorial, onde o paciente frequenta por três vezes na semana; e as consultas, onde nem sempre resultam em indicação de hemodiálise, além de exames para diagnosticar as doenças renais.

“Temos exames para avaliar a função renal como ureia e creatinina, exame de urina com relação albumina creatinina que serve para avaliar lesão renal, proteinúria de 24 horas, além de vários outros laboratoriais que são necessários para uma avaliação global do paciente”, disse o Ney Barros que também é responsável técnico do setor.

A unidade também garante exames de imagem como ultrassonografia, raio-x, tomografia computadorizada, tomografia com contraste, ressonância magnética, Doppler, entre outros.

Descentralização

A clínica de hemodiálise, assim como os ambulatórios de nefrologia, ajudam a compor a Rede Pública Estadual de Saúde e a desafogar pontos de atendimento na capital paraense, Belém. “A Poli de Tucuruí se tornou referência, pois tem todos os requisitos para tratar com assertividade e qualidade os pacientes renais crônicos da região do sudeste paraense como o mesmo pé de igualdade dos serviços oferecidos na capital. Essa entrega do governo do Estado mudou para melhor a vida de muitas pessoas que há anos vem tendo dificuldade, em função da distância para a realização do tratamento”, observou Ivete Vaz, secretária estadual de saúde.

A Poli Lago de Tucuruí é uma unidade pública, na avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, no bairro Santa Mônica. A Poli é administrada pelo Instituto de Saúde e Social da Amazônia – ISSAA, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa).

Texto de Roberta Paraense

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação