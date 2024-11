Preamar da Consciência Negra: Uma semana de celebração e reflexão

Em homenagem ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) apresenta o Preamar da Consciência Negra a partir de 13 de novembro. Neste ano histórico, em que a data se torna feriado nacional, a iniciativa visa promover a reflexão sobre o racismo e celebrar a rica cultura negra.

A programação, totalmente gratuita, terá início no Arquivo Público do Pará (Apep) com a exposição ‘Festas, devoções e celebrações negras nos documentos do Arquivo Público’. A mostra, que reúne documentos históricos de grande valor, evidencia a importância das raízes africanas na formação cultural de Belém e estará aberta ao público de 13 de novembro a 13 de dezembro.

“Após o feriado, no dia 21 de novembro, às 9h, o Arquivo Público do Pará (Apep) recebe a palestra “Por negras e para negras: produção de crônicas, contos e romances baseados em histórias reais vividas por mulheres negras no Grão-Pará entre os séculos XVII e XIX”, ministrada pela professora mestre Robervânia Sá e pelas alunas Juliana Silva, Helena Damásio, Thays Vanessa Silva e Thayna Milena Carvalho (IFPA), com mediação do diretor do Apep, Leonardo Torii.

Em seguida, às 10h30, o professor doutor Agenor Sarraf (PPHIST/UFPA) abordará o tema “A presença africana no Marajó: história, pesquisa e experiência docente”, com mediação de Marcos Almeida.

No dia seguinte, 22 de novembro, às 9h, o Apep promoverá uma aula aberta sobre festas, devoções e celebrações negras, com a participação dos professores André Lima, Augusto Ó de Almeida, Leonardo Torii e Marcos Almeida.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Par