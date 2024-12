Prefeitura demite 20 funcionários de UPA por morte de paciente

A Prefeitura do Rio de Janeiro demitiu 20 profissionais de saúde de uma UPA da Cidade de Deus, na Zona Oeste da cidade. A ordem é resultado de uma morte registrada, na última sexta-feira (13), na unidade de saúde.

Um homem de 32 anos, identificado como José Augusto Mota Silva, morreu sentado enquanto esperava para ser atendido no local. O caso foi registrado por outros pacientes, que filmaram o ocorrido.

Nesta segunda-feira (16), secretário de Saúde do município, Daniel Soranz, confirmou a demissão dos funcionários.

– A responsabilidade pela atenção dos pacientes, classificação de risco e fluxo dos pacientes é compartilhada por toda a equipe do plantão – falou o secretário.

Ainda segundo ele, a prefeitura está analisando todas as câmeras de segurança e prontuários clínicos para finalizar a investigação interna sobre o ocorrido.

A Secretaria de Saúde disse que José teve uma parada cardiorrespiratória. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

O Instituto Médico Legal (IML) deve realizar a necrópsia para informar, nos próximos dias, a causa da morte.

O homem era artesão e garçom. O velório dele foi realizado no último domingo (15), em Mogi Guaçu (SP), sua cidade natal.

A Polícia Civil do Rio também está investigando o caso. As informações são do G1.

