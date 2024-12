Zeca Dirceu abre inquérito contra a “Faria Lima” pela alta do dólar

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) anunciou nesta terça-feira (17) em suas redes sociais que abriu um inquérito junto à Polícia Federal contra a “Faria Lima” por conta da alta do dólar. A importante avenida paulistana é conhecida por ser o endereço dos principais bancos do Brasil, ter escritórios de empresas de investimento, corretoras e financeiras.

– Abri inquérito contra a chamada “Faria Lima”, a fim de identificar quem são as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela prática de possíveis crimes contra o mercado de valores mobiliários, especialmente por meio da manipulação do câmbio – escreveu o petista na rede social X.

A mensagem do político, porém, recebeu uma checagem no microblog, com usuários explicando que a “o câmbio no Brasil é flutuante” e que a “taxa depende de oferta e procura”. Além disso, a nota diz que “o mercado financeiro não é um grupo de pessoas na Faria Lima” e que “não existe manipulação no câmbio”.

O governo do PT tenta se isentar da culpa pela alta do dólar e culpa o “mercado financeiro” pelos recordes da cotação da moeda americana que, nesta terça, atingiu a marca histórica de R$ 6,20.

