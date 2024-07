Com atuação integrada e rigor, Polícia Civil combate à poluição sonora de Salinópolis e Mosqueiro

A Polícia Civil do Pará (PCPA) segue com ações integradas de segurança pública durante o quarto final de semana de veraneio no Estado. Os trabalhos integram as ações do governo no âmbito da Operação Verão 2024, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em colaboração com órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e municipais.

Em Salinópolis, no nordeste paraense, as equipes da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) e Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), trabalham intensamente para que o barulho não prejudique a qualidade de vida da população.

“Para garantir que a diversão não comprometa a qualidade de vida, é fundamental que o trabalho integrado entre autoridades e estabelecimentos se intensifique. No verão, a fiscalização rigorosa não só combate a poluição sonora, mas também assegura que todos possam aproveitar o período de lazer com segurança e respeito ao próximo”, destacou a delegada Andrezza Franco.

Decisão judicial – Com objetivo de proteger o Monumento Natural Atalaia (MONA), a Vara Única de Salinópolis expediu uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar proibindo a realização de eventos na Praia do Atalaia nos dias 26, 27 e 28 de julho, devido ao risco ambiental. A decisão foi fundamentada na probabilidade do direito e no perigo de dano iminente, em razão dos impactos negativos causados por eventos anteriores, como poluição sonora e resíduos deixados no local. Além disso, foi determinada a proibição de entrada de carretinhas e aparelhos sonoros na área da praia durante o restante do mês de julho, com multa diária de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão.

Para dar cumprimento à decisão, uma força-tarefa envolvendo os órgãos do Sistema de Segurança sob supervisão da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) foi montada neste sábado (27) para garantir o bem-estar de banhistas e turistas.

Já em Mosqueiro, distrito de Belém, as fiscalizações também ocorrem durante a manhã, tarde e noite, de forma integrada com a Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento de Trânsito e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) que percorrem as principais vias da orla e localidades do distrito.

O delegado-geral, Walter Resende, destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado durante o mês de julho. “Com isso, vamos garantir mais tranquilidade e segurança à população paraense e aos turistas, já que neste período há mais circulação de pessoas. As ações integradas são cruciais para criar um ambiente seguro. As delegacias seguem com reforço de efetivo policial e administrado para garantir que o atendimento seja realizado de forma rápida e eficaz”, contou.

Lei Seca – Para gerenciar a movimentação intensa de condutores e coibir crimes de trânsito, a Polícia Civil está colaborando com o Departamento de Trânsito (Detran) na fiscalização. Na Região Metropolitana de Belém, em Benevides, as ações ocorreram na Rodovia PA-391 e na estrada de acesso à ilha de Mosqueiro, resultando na prisão de dois motoristas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima/PC