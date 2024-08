Sargento da Polícia Militar é executado com três tiros no Icuí-Guajará

O sargento Wanderson, da Polícia Militar, foi executado com três tiros na região das costas e na perna. Ele ainda foi levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA do bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A cena de sangue se registrou no final da manhã desta quinta-feira, 08, em frente a um mercadinho na Rua Jovelina Carneiro, um local bastante movimentado na feira do Samambaia. A vítima havia acabado de descer de sua moto naquele local quando um homem veio correndo, parou, efetuou os disparos e desapareceu.

Wanderson foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar.

O caso já está sendo apurado por agentes da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, no entanto, até o fechamento desta matéria, não havia pistas do assassino, que fugiu da forma como apareceu: correndo. O militar, detalhe, estava com colete à prova de balas.

