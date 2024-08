Conferência Ethos trará discussões sobre sustentabilidade e preparação para a COP30 em Belém

A capital paraense receberá, no dia 13 de agosto, a Conferência Ethos 360º 2024. O evento anual reunirá líderes empresariais, representantes do governo, organizações da sociedade civil e pesquisadores para discutir temas relacionados à sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, ética nos negócios e desenvolvimento sustentável.

Organizada pelo Instituto Ethos, a conferência ocorrerá na Estação das Docas, um dos cartões-postais mais conhecidos de Belém. O evento contará com mais de 10 atividades, que serão realizadas em dois palcos simultâneos e será uma oportunidade para o compartilhamento de ideias, melhores práticas e a colaboração entre diferentes setores da sociedade.

Além de abordar nas palestras temas como desenvolvimento e transformação social, direitos humanos, bioeconomia, futuro do trabalho e consumo consciente, a conferência também será uma preparação para 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em novembro de 2025, em Belém (PA). Na Conferência Ethos, serão discutidos os caminhos que precisam ser construídos até 2025, as complexidades regionais e oportunidades de desenvolvimento socioambiental para Belém e o para o Pará.

A Alubar, fabricante de cabos elétricos e vergalhões de alumínio, é uma das patrocinadoras do evento e será responsável por oferecer o debate: “Ações que fomentam o desenvolvimento sustentável – Pró-Ética e Pacto Brasil”, às 15h, no Palco 1. O diretor de Auditoria Interna e Compliance do Grupo Alubar, André Cruz, será um dos debatedores na programação, junto com o Coordenador-Geral de Avaliação de Integridade Privada da Controladoria Geral da União (CGU), Keyne Taniguchi, e da coordenadora de projetos de Integridade, Transparência e Combate à Corrupção do Instituto Ethos, Marcela Greggo.

“Nosso objetivo é promover cultura de ética e integridade no ambiente de negócios e na sociedade brasileira. Vamos falar sobre os desafios e oportunidades enfrentados pelas organizações ao implementarem boas práticas de governança e combate à corrupção, além de debater sobre a importância da transparência e da responsabilidade social na construção de um ambiente de negócios mais íntegro, transparente e voltado ao desenvolvimento sustentável”, destaca André Cruz.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Ao longo dos últimos 10 anos, o Programa de Integridade do Grupo Alubar se tornou uma referência no Brasil, obtendo o Selo de Empresa Pró-Ética por quatro edições consecutivas (2017, 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023). Esse reconhecimento é concedido pela Controladoria-Geral da União (CGU) e é destinado às empresas que evidenciam as melhores práticas de conformidade e medidas de enfrentamento à corrupção e fraude.

Serviço

Conferência Ethos 360º 2024

Data: 13/08/2024

Horário: das 8h às 19h

Local: Boulevard das Feiras e Exposições, Armazém 3 da Estação das Docas

Endereço: Boulevard Castilhos França – s/n Belém – PA

Mais informações: www.conferenciaethos.org/belem

Imagem: Divulgação