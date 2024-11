Sefa apreende mais de 121 mil garrafas de bebidas alcoólicas em Tailândia

Uma fiscalização realizada na última quarta-feira, 6, pelas equipes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no nordeste paraense, resultou na apreensão de 34.200 garrafas de cachaça, 86.000 garrafas de ice e 1.900 garrafas de conhaque em Tailândia. O valor da bebida é de R$527 mil.

“Uma operação conjunta da Coordenação da Sefa em Carajás e da Coordenação de Mercadorias em trânsito apreendeu dois bitrens de bebida quente. A empresa, do estado do Amazonas, estava com a inscrição estadual suspensa e não podia comercializar os produtos então, ela passou por um monitoramento durante uma semana. A ação foi organizada junto à Secretaria de Fazenda do Amazonas”, contou o coordenador Volnandes Pereira.

A carga passou pelo posto fiscal de Carajás, na Rodovia Transamazônica km 15, em São João do Araguaia e ao passar pelo município paraense de Tailândia, foi abordada pela fiscalização. A Sefaz Amazonas confirmou a suspensão da inscrição estadual da empresa.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 381 mil, referente ao ICMS e multa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação