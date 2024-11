Voto popular: Trump quebra jejum republicano de 20 anos

Donald Trump se tornou o primeiro candidato republicano em 20 anos ao conquistar o voto popular nas eleições presidenciais, fato que não acontecia desde a reeleição de George W. Bush em 2004.

A conquista do voto popular foi alcançada graças ao apoio em diversos estados decisivos, como Carolina do Norte e Geórgia, que foram essenciais para o resultado final.

De acordo com o site Republic World, a última vez que um republicano venceu o voto popular foi em 2004, quando George W. Bush derrotou o democrata John Kerry, com 62 milhões de votos (50,7%) contra 59 milhões (48,3%) de Kerry.

Em 2016, Trump foi eleito mesmo sem vencer o voto popular, ficando atrás de Hillary Clinton, que recebeu quase 3 milhões de votos a mais. Naquele ano, Trump conseguiu 304 votos no Colégio Eleitoral, enquanto Clinton ficou com 227.

Em 2020, Trump também perdeu o voto popular para Joe Biden, que conquistou uma vitória expressiva com 306 votos no Colégio Eleitoral e 51,3% do voto popular.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Cristobal Herrera-Ulashkevich