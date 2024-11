Seleção Brasileira de Basquete faz o primeiro treino na Arena Mangueirinho, em Belém

A Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho recebeu hoje pela manhã as estrelas do basquete masculino brasileiro para o primeiro treino antes dos jogos nos dias 21 e 24 de novembro, pelas eliminatórias para a Copa América de Basquete, a Americup. O Brasil faz dois jogos na capital paraense contra as equipes do Uruguai (21) e Panamá (24).

A maratona de treinos segue ainda hoje às 18h no Mangueirinho e será aberta à imprensa, nos primeiros 15 minutos e últimos 20 minutos, seguido de entrevistas ao final da atividade.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, ressalta a importância do Estado do Pará possuir um equipamento moderno como o Mangueirinho para estar na rota dos eventos internacionais.

“Mais uma vez estamos recebendo um evento internacional no Mangueirinho. Após a reforma, a nossa Arena voltou a estar na rota dos grandes eventos esportivos, e agora conta com uma quadra ultramoderna e uma estrutura que tem toda a garantia de conforto e segurança para os atletas, equipe técnica e é claro para os nossos torcedores. Então é uma alegria muito grande e isso mostra que o Pará está preparado para sediar eventos à nível internacional”, disse o secretário.

Programação – A programação da Seleção Brasileira de Basquete Masculino seguirá nos próximos dias da seguinte forma: treinos na quarta-feira, 20, de 11h às 14h; na quinta-feira, 21, jogo Brasil contra Uruguai, às 20h. Na sexta-feira, 22, será realizado o treino novamente de 18h às 20h e no sábado, 23, o treino será de 11h às 14h. No domingo, 24, será o último jogo da Seleção Brasileira, que enfrentará o Panamá, a partir das 20h.

Ingresso para as partidas – Os bilhetes estão sendo vendidos por R$ 50 a meia-entrada ou ingresso solidário para cada jogo, que dará direito a um acompanhante de até 12 anos. Um combo de ingressos para os dois jogos também será disponibilizado, custando R$ 80, também com direito a um acompanhante de 12 anos, para as duas partidas e pode ser adquirido através do link https://www.ingressosa.com/brasil-x-uruguai.

Grupo Brasil nas Eliminatórias – O Brasil está no Grupo B das Eliminatórias, com Uruguai, Panamá e Paraguai. Somente a equipe de pior campanha não se classificará para a AmeriCup, em agosto de 2025, na Nicarágua.

Seleção Brasileira e o Mangueirinho – Com capacidade para 11 mil espectadores, a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) já recebeu grandes competições, incluindo o Pré-Olímpico de Basquete Feminino, em fevereiro deste ano, com seleções como Brasil, Austrália, Alemanha e Sérvia. Na oportunidade, a torcida paraense lotou o ginásio em todos os jogos e fez a maior festa para a seleção canarinho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seel