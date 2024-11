Vingança? Governo Lula reduz verbas publicitárias no X

O governo Lula reduziu as verbas publicitárias ao X, de Elon Musk, ao longo do ano. A queda teria ocorrido em função do aumento de críticas que o dono da rede social faz ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ao presidente Lula (PT).

Em 2023, o X foi a quinta empresa a receber mais verba para divulgar ações da gestão petista na internet. Foram cerca de R$ 8 milhões pagos em anúncios da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência e dos ministérios.

Já neste ano de 2024, a plataforma ficou como 24ª maior beneficiada, com cerca de R$ 325 mil repassados por meio de campanhas publicitárias. As últimas inserções do governo no X foram feitas em abril. As informações são da Folha de S.Paulo.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER