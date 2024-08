STF e Musk: Embaixada dos EUA enaltece ‘liberdade de expressão’

O imbróglio entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o dono da rede social X, Elon Musk, fez com que a Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, se manifestasse sobre o cenário de instabilidade jurídica no Brasil.

A representação oficial do governo americano enalteceu valores oriundos do Estado Democrático de Direito, como liberdade de expressão, “pilar fundamental em uma democracia saudável”

– A Embaixada dos EUA está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma X. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Por política interna, não comentamos decisões de tribunais ou disputas legais – diz a nota.

O ministro da mais alta Corte do Brasil é alvo de uma série de denúncias veiculadas pelo jornal Folha de S.Paulo acerca de conversas via WhatsApp com auxiliares do magistrado, revelando o exercício marginal da atividade judicante.

Fonte: Pleno news Foto: Rosinei Coutinho/STF