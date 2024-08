Terminal Hidroviário de Belém prevê movimentação intensa neste feriadão

A procura por passagens e movimentação nas áreas de embarque de passageiros a fim de aproveitar o feriado da Adesão do Pará, deve ficar intensa a partir desta quinta-feira, 15, no Terminal Hidroviário de Belém (THB), no bairro do Umarizal. Conforme levantamento feito pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pela administração do espaço, a expectativa é de que cerca de 18 mil usuários passem pelo local entre quinta e domingo (18). Na quarta-feira (14), o equipamento público recebeu manutenção para o aumento da demanda de usuários, assim como vistorias nos espaços de fluxo das pessoas e também nos flutuantes, as rampas sobre as águas da Baía do Guajará.

“Durante o feriado a procura de usuários começa a subir. Realizamos a manutenção e vistoria no espaço, para oferecer conforto aos usuários durante o fluxo de embarque e desembarque, garantindo viagens seguras e estrutura adequada para que eles possam ter uma boa experiência durante as viagens. do Terminal Hidroviário de Belém deve intensificar a partir desta quinta-feira (15)”, disse o Presidente da CPH, Josenir Nascimento.

O THB também disponibiliza lanchonetes e espaços para visitação, além de atendimento ao público, através da Fundação Pará Paz e da Polícia Militar. Neste semestre, o Terminal começou a oferecer consulta com uma assistente social, um acolhimento voltado, principalmente, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Eu como assistente social do terminal hidroviário, quero humanizar, ainda mais o atendimento aqui, proporcionando aos usuários acolhimento sobre as necessidades das pessoas, como as mãezinhas que querem amamentar em um ambiente mais tranquilo. Também atendemos idosos, fazemos encaminhamentos e trabalhamos juntos com o Corpo de Bombeiros, e as equipes do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu), sei que se precisarmos, eles (os agentes) nunca vão nos deixar na mão”, afirmou a assistente social, Vanessa Cerqueira.

MOVIMENTAÇÃO

Ainda conforme os dados da CPH, pelo histórico recente, os destinos mais procurados pelos viajantes neste feriado da Adesão do Pará, devem ser os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no arquipélago do Marajó.

VIAGENS EXTRAS

Não estão sendo realizadas viagens extras para nenhum outro município. As viagens para Mosqueiros também foram suspensas.

Dicas para quem vai viajar

A administração do THB reforça algumas orientações para que os usuários tenham viagens mais tranquilas e seguras:

– Utilizar máscara protetora e fazer uso do álcool gel quando necessário;

– Chegar uma hora antes do embarque;

– Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) e guardar os bilhetes;

– Cuidar dos pertences e bagagens;

– Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

– No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

– No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

Serviço:

O Terminal Hidroviário de Belém fica localizado na avenida Marechal Hermes, em Belém. O espaço funciona todos os dias da semana, das 6h às 18h.

Imagem: David Alves / Agência Pará de Notícias