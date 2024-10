Tuna compete no Campeonato Brasileiro de Remo na raia da USP, São Paulo

Num esforço conjunto entre dirigentes, sobretudo por quem está no comando do departamento náutico da Tuna Luso, o clube, pode, então, se fazer representar no Campeonato Brasileiro de Remo Unificado, categoria Sub-23 no Rio de Janeiro, competição nacional do calendário da Confederação Brasileira de Remo [CBR].

Há muitos anos a Tuna não competia em evento fora do Estado, quebrou o paradigma com ajuda de tunantes comprometidos com fortalecimento esportivo do clube.

O Campeonato Brasileiro de Remo Unificado acontece em São Paulo, na raia da USP com a participação de clubes filiados à CBR. A disputa vai até domingo (20).

A equipe da Tuna viajou ao comando do técnico José Wildemar [Lindão]. Os atletas: Pedro, Kaike, Cauã e Marcelo. Eles vão remar nas provas de 2X e 4X.

Os remadores tunantes viajaram confiantes numa boa representação no campeonato brasileiro. (Colaborou Braz Chucre)

Imagens: Divulgação