Vice-presidente de torcida organizada do Paysandu é morto a bala no bairro da Marambaia

O vice-presidente da Torcida Bicolor, maior grupo de torcedores do Paysandu, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, David Alves da Silva, o Playboy, foi liquidado a bala na noite da terça-feira, 19, fato que se registrou na Passagem Haroldo Veloso, por trás da Comara, no bairro da Marambaia, em Belém. Ele foi alvejado com cerca de dez tiros e morreu na hora.

A cena de sangue, dantesca, foi presenciada por várias pessoas. Trabalhadores que voltavam para casa, estudantes que saíam da escola. Pânico e correria foram vistos no momento dos disparos, feitos por dois motoqueiros que saíram por uma das vielas da área, pararam a moto perto da vítima e começaram a fazer os disparos. Depois, fugiram sem ser identificados.

David pertenceu à antiga “Terror Bicolor”, torcida que mudou de nome para “Torcida Bicolor” após vários episódios de violências com mortes e que levaram a Justiça a proibir a presença do grupo nos estádios de futebol. Ele mostrava fotos de viagens que fazia acompanhando os jogos do Paysandu, sua maior paixão.

Até o momento, a Polícia não tem pistas dos assassinos, que vestiam roupas pretas, usavam capacete e sandália japonesa com meias pretas, segundo disse uma testemunha a policiais militares que atenderam a ocorrência e isolaram o local para que fosse feita a perícia técnica e remoção do corpo de David para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O sepultamento de David deve ocorrer na tarde desta quarta-feira.

Imagem: Reprodução