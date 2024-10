Marçal surge sem gesso: “Doutora Tabata falou que já podia tirar”

No dia seguinte à declaração de Tabata Amaral (PSB), que afirmou que o gesso no braço de Pablo Marçal (PRTB) era “cenográfico”, Marçal removeu a imobilização e declarou que se recupera de maneira “rápida”.

– A doutora Tabata de Harvard falou que já podia tirar – disse em coletiva de imprensa durante uma caminhada na região do Brás nesta sexta-feira (4).

O influenciador precisou enfaixar o braço após ser atingido por uma cadeira, arremessada por Datena (PSDB), durante o debate promovido pela TV Cultura. Além disso, o empresário aproveitou a oportunidade para se desculpar com a imprensa por declarações controversas feitas ao longo da campanha e expressou seu desejo de tornar o comunismo um crime no Brasil.

– Nós criminalizaremos em breve o comunismo, assim como o Brasil criminalizou o nazismo – declarou.

Antes de seguir em carreata, o candidato a vereador Rubinho Nunes (União Brasil), um dos apoiadores de Marçal, admitiu ter “traído” seu partido ao endossar a candidatura do influenciador. Ele justificou sua escolha como uma preferência por não trair seus próprios princípios.

O último levantamento do instituto Datafolha, divulgado na última quinta, mostrou que Ricardo Nunes (MDB) ainda não conseguiu se firmar como o candidato apoiado oficialmente por Jair Bolsonaro (PL) nesta disputa. Entre os eleitores que votaram no ex-presidente no último pleito, 32% declararam intenção de votar no atual prefeito. Por outro lado, Marçal soma 51% das intenções dos apoiadores de Bolsonaro. A margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos porcentuais.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Instagram