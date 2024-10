A suposta alfinetada de Edu Guedes no ex-marido de Ana Hickmann após derrota nas Eleições

Alexandre Correa, candidato a vereador de São Paulo, enfrentou um revés significativo em sua carreira política ao receber somente 2.246 votos nas eleições. Conhecido por sua defesa dos “direitos dos homens”, Correa expressou sua decepção nas redes sociais, refletindo sobre os possíveis motivos da baixa votação. Após o resultado, internautas apontam possível indireta de Edu Guedes.

Edu Guedes, noivo de Ana Hickmann, contribuiu para a polêmica ao publicar uma mensagem enigmática logo após o resultado. A postagem, vista como uma indireta, mexeu com o cenário que se desenrolava entre os envolvidos.

Em um momento de introspecção, o ex-marido de Ana Hickmann reconheceu publicamente que a responsabilidade pelo resultado insatisfatório nas urnas é dele mesmo. O empresário não hesitou em atribuir a má performance à sua baixa popularidade, afirmando que não colocaria a culpa em terceiros, como o partido Avante.

No entanto, Alexandre deixou claro que sua jornada política está longe de terminar. Ele reafirmou seu compromisso com causas importantes para ele, como a luta contra a alienação parental e a denunciação caluniosa, prometendo perseverança e novos projetos que pretende revelar futuramente.

Edu Guedes Provoca com Postagem Enigmática?

Enquanto isso, Edu Guedes alimentou as especulações após publicar uma montagem em seu Instagram. A imagem apresentava um leão junto com um gato da raça sphynx, acompanhado da frase: “perdeu mané.” Essa suposta alfinetada gerou burburinho nas redes sociais, especialmente por surgir logo após a derrota de Alexandre.

A reação dos seguidores foi imediata, com muitos tentando decifrar a mensagem por trás da postagem. Edu, no entanto, não fez comentários diretos sobre o caso, deixando a interpretação em aberto para o público.

O Futuro de Alexandre Correa na Política

Mesmo abalado com o resultado das urnas, Alexandre Correa demonstra determinação em continuar sua luta por questões que considera cruciais. Em sua declaração, deixou claro que sua derrota não significa o fim de sua participação na política, mas sim um novo começo.

Compromisso com os direitos dos homens

Combate à alienação parental

Denúncias contra acusações caluniosas

Essas são algumas das bandeiras que o empresário pretende seguir defendendo, reforçando a mensagem de que não desistirá facilmente de suas convicções pessoais e políticas.

A derrota de Alexandre Correa não passou despercebida nos principais veículos de comunicação e entre o público nas redes sociais. O interesse pela sua campanha mostrou-se maior do que o esperado, e muitos aguardam ansiosamente pelas próximas etapas de sua carreira e seus novos projetos.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram