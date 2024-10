Descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, do Altar do Glória, reúne milhares de fiéis em Belém

Neste sábado, 12, a Basílica Santuário de Nazaré, milhares de devotos se reuniram, dentro e fora do Santuário, para presenciar um dos momentos mais esperados, a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. O evento atrai fiéis de diversas partes do Estado, do Brasil e do mundo.

Neste ano, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré foi retirada do Altar Mor, pelos integrantes da diretoria da Festa de Nazaré e em seguida foi conduzida por Dom Alberto Taveira, Arcebispo Metropolitano de Belém. “Desejo que este seja um final de semana cheio de paz e de amor e que Deus abençoe a todos neste Círio”, afirmou o Arcebispo.

A cerimônia acontece anualmente e é o momento de grande devoção para os paraenses. Neste ano, a presença do governador, Helder Barbalho, foi um destaque especial, demonstrando o apoio do governo estadual às manifestações religiosas e culturais que envolvem o Círio de Nazaré.

O Governo do Pará tem se empenhado em apoiar as festividades do Círio, reconhecendo seu impacto econômico e social na região. Iniciativas como investimentos em segurança durante as romarias e aportes financeiros foram realizados pela gestão estadual para ampliação das ações socioculturais relacionadas a maior festa religiosa do mundo.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará