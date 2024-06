Amadorismo: decisão do Campeonato de Futebol Sênior é a pedida de hoje no Cassazum

Acontece hoje à noite, a partir das 18h30, a decisão do Campeonato de Futebol de Sênior, promovida pelo Departamento de Esportes do Cassazum, envolvendo os times do Pingafogo e Gelobol. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido através de cobranças de penalidades, conforme o regulamento da competição.

O diretor Rodrigo Silva, responsável pela organização do campeonato, adotou todas diretrizes para a decisão, sobretudo, com relação à arbitragem, que será ao quadro da Federação Paraense de Futebol e também em relação às premiações, com respaldo da presidente do clube militar, suboficial Heloisa Helena, que comandará a programação festiva dos campeões.

Os treinadores das equipes finalistas contarão com todos titulares objetivando conquista o título inclusive no tempo normal dos 80 minutos. Entretanto, as equipes somente serão anunciadas momentos antes do jogo.

Os dirigentes das equipes finalistas prepararam a festa para o título logo após o encerramento da partida, inclusive, está ocorrendo nos bastidores até uma gratificação minuciosa aos atletas pelo título. Ou seja: está valendo tudo para o time campeão chegar ao pódio.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar