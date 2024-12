Base Fluvial ‘Antônio Lemos’ apreende carga de madeira ilegal neste sábado (7)

Durante fiscalizações da operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”, agentes de segurança pública que atuam na Base Integrada Fluvial “Antonio Lemos” apreenderam, na manhã deste sábado (7), uma carga de madeira ilegal, com destino a cidade de Moju, nordeste paraense.

A ação, que resultou na apreensão de madeira em toras teve início às 5h40, quando policiais investigavam o empurrador E/M ‘HMUTASF’. A embarcação, com origem em Porto de Moz, foi abordada pelos agentes para verificação da documentação da carga. A diligência contou com apoio dos policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), e identificou irregularidades nas notas fiscais.

A documentação, que acompanhava a carga de madeira estava vencida e, segundo apurações, indicava que a madeira já havia sido entregue ao destinatário, o que contradizia a realidade encontrada, pois a carga estava em trânsito.

A carga, segundo a nota fiscal apresentada, é de 319.663,5527 m³ de madeira em tora, mas será verificada por técnicos em Belém, onde a Delegacia Fluvial, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e a Secretaria da Fazenda (Sefa), realizará os procedimentos cabíveis para o devido processamento da situação.

A Segup reitera que a apreensão é um importante passo na fiscalização do transporte de madeira, combatendo práticas ilegais e contribuindo para a preservação ambiental. Segundo o diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena, as fiscalizações tem contribuído para a segurança nos rios do Estado.

“Acreditamos que, ao investir na prevenção, estamos construindo uma barreira sólida contra a criminalidade, protegendo vidas, propriedades e o meio ambiente. Ações preventivas não apenas reduzem a ocorrência de crimes, mas também fortalecem a confiança da população em nossas forças de segurança e promovem uma cultura de respeito às leis”, afirmou.

Fonte: Agencia Pará/Foto: Divulgação