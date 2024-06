Bolívia: General acusado de golpe diz que presidente ordenou ação

Acusado de uma “tentativa de golpe de Estado”, o agora ex-comandante geral do Exército da Bolívia, Juan José Zuñiga, alegou, ao ser detido, que o presidente do país, Luis Arce, idealizou a invasão de militares à sede do governo para “aumentar popularidade”.

– Falarei em detalhes. No domingo (23), na escola La Salle, me encontrei com o presidente [Luis Arce], e o presidente me disse: “A situação está muito ferrada, esta semana será crítica, e algo é necessário para aumentar minha popularidade” – disse Zuñiga.

O militar ressaltou que Arce lhe pediu que fizesse uma ação militar.

– Eu lhe perguntei: “Devemos levar os blindados?”. E ele [Arce] respondeu: “Leve-os” – acrescentou.

Zuñiga também apresentou uma lista dos veículos que Arce teria ordenado que fossem usados.

O ex-comandante foi detido e transferido para uma cela na sede da Força Especial de Luta contra o Crime, enquanto a Procuradoria-Geral anunciou uma “investigação criminal” sobre ele e os demais militares que invadiram a Casa Grande do Povo, a sede do governo.

Durante a invasão e na frente da imprensa, Arce confrontou Zuñiga na entrada da sede do governo, cujo portão foi derrubado por um tanque, e ordenou, aos gritos, que ele “retirasse” os militares que o acompanhavam.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ STR