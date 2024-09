Governo do Pará e Forças Armadas realizam Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro

O governo do Pará, as forças armadas e representantes da sociedade civil participaram, neste sábado (7) do Desfile Cívico-Militar que celebrou os 202 anos da Independência do Brasil.

Para o governador Helder Barbalho, a data solene valoriza a pátria, e a história do Brasil. “Este é um momento histórico, um capítulo fundamental para que possamos ser uma democracia plena e possamos viver em união neste momento em que a sociedade vai às ruas para homenagear as suas forças militares, mas também a sociedade vai às ruas para participar, demonstrando o amor ao civismo, a nossa pátria, à bandeira, e festejo a participação popular neste momento tão importante para a história do nosso país”.

Desfile Militar

Em Belém, a programação começou por volta das 9h, na avenida Presidente Vargas, com o desfile de 433 militares da Marinha, representada por quatro companhias de militares da Força e a Banda de Fuzileiros Navais do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

A Marinha também trouxe para o desfile viaturas e embarcações utilizadas em ações de fiscalização do tráfego aquaviário, de operações ribeirinhas, de assistência social e de salvaguarda da vida humana no mar.

O Exército desfilou com 968 militares e 400 alunos do Colégio Militar de Belém (CMBel). A apresentação da Força contou com 14 viaturas, sendo 6 motocicletas de combate, dois veículos blindados de transporte e duas peças de artilharia – um obus e um morteiro pesado, que são conhecidos popularmente como “canhões”, além de uma embarcação de combate, veículos de comunicação, manutenção e logística de suprimentos.

A Força Aérea participou do desfile com 483 militares da tropa da guarnição de Aeronáutica, em Belém. Eles representaram nove organizações militares e dois esquadrões aéreos que realizam missões de defesa, transporte, busca e salvamento, patrulha marítima e evacuação aeromédica.

Segurança Pública do Estado

As forças de segurança do Pará também participaram do Desfile cívico-militar deste sábado. A Polícia Militar participou da comemoração da Independência com 32 viaturas e 426 integrantes dos grupamentos a pé, motorizado e montados, além de militares da banda de música da PM do Pará e uma novidade: o Batalhão de Ação com Cães (BAC).

Já a Polícia Civil participou do desfile com 10 viaturas, entre elas, um blindado e uma viatura da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, além de um veículo do acervo da polícia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará desfilou com 10 viaturas usadas em ações de socorro e salvamento e 302 integrantes distribuídos em cinco pelotões representando as atividades de salvamento, combate a incêndio, defesa civil e guarda-vidas.

Guarda Municipal e sociedade civil participam do Desfile

Além dos militares, das forças de segurança do estado e da Polícia Rodoviária Federal também participaram das comemorações da independência 223 guardas municipais, que foram seguidos de 30 viaturas utilizadas pela GMB em suas atividades de rotina na cidade de Belém.

A sociedade civil foi representada na programação por diversas instituições, como o Movimento Bandeirante, a Defensoria Pública, a Banda do Instituto Federal do Pará (IFPA), Detran-PA, Fundação Hemopa, Feras Moto Clube, Escola Madre Celeste, Cruz Vermelha e Igreja Assembleia de Deus.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cruz/Ag Pará