Bruna Biancardi é chamada de antipática no Rock in Rio

A influenciadora digital Bruna Biancardi, atual namorada do jogador Neymar Jr., causou um verdadeiro alvoroço durante sua passagem pelo Rock in Rio no sábado, 21 de setembro de 2024. Acompanhada de sua equipe, Bruna esteve no evento representando uma marca, mas sua atitude gerou controvérsias e reações mistas.

Conhecida por sua discrição e desejo de preservar a vida pessoal, Bruna estava determinada a evitar qualquer contato com a imprensa. Esta decisão, segundo ela, foi motivada pelo receio de perguntas invasivas sobre sua vida pessoal e o relacionamento com Neymar, que sempre atraem grande atenção midiática.

Rock in Rio

Chegando à Cidade do Rock, Bruna Biancardi dirigiu-se rapidamente ao estande da marca que a contratou para a ativação. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, uma das condições para sua presença no evento era justamente não conceder entrevistas à imprensa. Isso, claro, foi um choque para muitos jornalistas presentes, já que é comum que participações assim incluam algum tipo de interação com os representantes da mídia.

Durante sua breve visita ao estande, Bruna foi fotografada pelos profissionais contratados pela marca. As fotos, no entanto, só seriam utilizadas após uma curadoria feita por sua equipe, garantindo que apenas as imagens aprovadas por ela fossem divulgadas.

Por que Bruna evitou a imprensa?

A decisão rígida da influenciadora de evitar qualquer entrevista trouxe à tona reflexões sobre o quanto a exposição pode impactar a vida pessoal de figuras públicas. Em conversas nos bastidores, Bruna revelou estar cansada das especulações e muitas vezes, das distorções feitas sobre sua vida, destacando a importância de controlar o que é publicado sobre ela, principalmente em eventos de grande visibilidade.

Ao deixar o estande, Bruna se deparou com diversos fotógrafos e repórteres chamando por seu nome. Preferindo manter sua postura, ela não respondeu a nenhum dos pedidos. Em vez disso, seguiu diretamente para o Vipão do Rock in Rio, uma área reservada para celebridades e personalidades influentes.

Bruna Biancardi e Neymar Jr

Bruna e Neymar reataram o relacionamento em julho de 2024, após um período conturbado de separação. Em uma postagem nas redes sociais, ela expressou seus sentimentos pelo jogador, mencionando que, apesar dos erros cometidos, decidira dar mais uma chance ao amor entre eles. “Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos em julho voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz”, explicou Bruna.

Como famosos lidam com a exposição?

A atitude de Bruna Biancardi reflete um dilema comum enfrentado por muitas celebridades: a luta para preservar a privacidade em um mundo onde a informação e os boatos circulam rapidamente. Enquanto algumas figuras públicas optam por uma postura mais aberta e acessível, outras, como Bruna, preferem manter um controle mais rígido sobre o que é divulgado.

Em última análise, a escolha de modelar a própria imagem é pessoal e varia de acordo com as experiências e preferências individuais. O importante é que, independentemente de como escolham lidar com a fama, os famosos tenham o direito de decidir sobre a própria exposição sem serem julgados ou pressionados por demandas externas.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram