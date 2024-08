Polícia localiza no Amapá lancha de passageiros roubada entre Gurupá e Porto de Moz. Passageiros foram resgatados.

Um fato estranho vem se desenrolando na seara policial desde ontem, segunda-feira, 19, e foi sanado em pouco mais de 24 horas. Trata-se de um suposto sequestro de uma lancha de linha regular de passageiros, que teria sido desviada de seu curso entre os municípios de Gurupá e Porto de Moz, no oeste paraense. Os passageiros teriam sido deixados em uma comunidade ribeirinha e a embarcação levada até um trapiche perto de Santana, no Estado do Amapá, onde foi localizada na tarde desta terça-feira (20). É uma ocorrência, no mínimo, inusitada, investigada pela Polícia Civil do Pará, por ordem do delegado geral Valter Rezende.

A lancha em questão é a “Expresso Fonseca”, que estava desaparecida desde ontem. Narram os fatos que, após realizar uma travessia entre os municípios de Gurupá e Porto de Moz e desaparecer, a embarcação foi localizada pela Polícia Federal em um rio próximo à comunidade do Anauerapucu, no distrito de Santana, no Amapá.

A operação que resultou na localização da lancha foi coordenada pelo Grupo de Polícia Marítima da PF (GEPOM), com a colaboração da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da Companhia Fluvial. Apesar do sucesso na recuperação da embarcação, ainda não foram divulgados detalhes sobre como os agentes conseguiram chegar ao local exato onde a lancha estava escondida. As buscas pelos suspeitos envolvidos no roubo da embarcação continuam.

RESGATE

Na manhã desta terça-feira, 20, os passageiros da lancha foram encontrados por pescadores em um trecho do rio entre Gurupá e Porto de Moz. Segundo informações preliminares, a lancha foi levada por pelo menos três indivíduos, identificados como “piratas”, que abandonaram os passageiros em um local isolado. Os resgatados foram encaminhados para o município de Gurupá, onde receberam assistência e foram preparados para prestar depoimentos na delegacia. A polícia já se dirigia ao local para tomar as devidas providências e coletar informações adicionais sobre o incidente.

As autoridades seguem empenhadas na captura dos responsáveis pelo roubo e na investigação dos eventos que levaram ao desaparecimento da lancha, fato que causou muita confusão e tensão entre familiares dos passageiros tanto em Gurupá quanto em Porto de Moz.

Imagem: Reprodução