Papão vence por 2 a 0 e quebra a invencibilidade do América Mineiro no Caldeirão da Curuzu

A missão do Paysandu era conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, Série B, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém. A missão foi cumprida 100%, já que o Papão venceu o América, de Minas Gerais, pelo placar de 2 a 0, e saiu fortalecido e encorajado para o próximo compromisso, fora do Estado do Pará, desta feita, contra o Sport Recife, na Arena Pernambuco. Os gols foram de Val Soares e Esli Garcia, no segundo tempo, depois de vários erros do Bicola no primeiro tempo.

O Paysandu, desta forma, quebrou o tabu e a invencibilidade do América. Foi a primeira vitória do Bicola que, agora, pensa em subir degrau em degrau na Segundona. Atletas ouvidos pela reportagem relembraram a recente conquista do Tetracampeonato da Copa Verde e que, no Brasileiro, fizeram bons jogos, mas que faltava a vitória, conquistada na noite desta terça-feira, 04. A partida, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Com a vitória sobre o América Mineiro, o Paysandu passa a ocupar a 16ª posição no Brasileirão e deixa a zona de rebaixamento que estava deixando encucada a Fiel, a diretoria bicolor e a comissão técnica ao comando de Hélio dos Anjos, o qual nunca esmoreceu e prometeu que a equipe avançaria, o que parece ter começado hoje.

Imagem: Reprodução