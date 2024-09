César Filho diz que avisou um por um no debate: Honrem o local

O jornalista e apresentador César Filho deu declarações sobre os bastidores do debate realizado no SBT, nesta sexta-feira (20). Ele disse ao portal Leo Dias que conversou com os candidatos à Prefeitura de São Paulo e enfatizou o respeito necessário.

César Filho revelou que pediu que os candidatos honrassem o local onde estavam. A iniciativa ocorreu após Datena (PSDB) ter dado uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Cultura, no último domingo (15).

– Eu fui um por um antes de começar, agradeci a presença de cada um e pedi que honrassem o local onde estavam. Eles estão no SBT, a emissora da família brasileira, então pedi que elevasse o nível do debate – contou.

Fonte: Pleno news Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube SBT News