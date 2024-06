Clube do Remo conquista o primeiro turno do Parazão de Voleibol sub-17

O Clube do Remo não vem muito bem no Campeonato Brasileiro de Futebol, mas o Voleibol Feminino, vem muito bem e conquistou o primeiro turno Campeonato Paraense, no domingo, 16, contra o time da APADE, venceu pelo placar de 3 ‘sets’ a 0, e teve jogadora sendo destaque com troféu de “Craque do Jogo”. A conquista foi ao lado de sua torcida, no Ginásio Serra Freire. O Parazão de Voleibol é realizado pela Federação Paraense de Vôlei (FPV).

O presidente da FPV, Hugo Montenegro, destaca o trabalho que vem sendo realizado para fortalecer a modalidade no Estado do Pará. “Hoje encerrou o primeiro turno da competição, e o Remo levou a melhor. Quero parabenizar essas atletas que participaram deste grande jogo. O nosso trabalho é para alavancar a modalidade em nosso estado”, disse o presidente Hugo.

A atleta do Remo Luiza Jatene, ressaltou importância da conquista. “Estou muito feliz pelo meu time e por essa conquista importante contra a forte equipe da APADE. Essa conquista representa todo o nosso trabalho que realizamos diariamente”, disse a atleta.

A jovem ainda destaca o troféu que ganhou de “Craque do Jogo”. “Esse troféu é de toda a minha equipe, sem elas, eu não conseguiria esse destaque”, finalizou.

No Torneio Paraense Master “Libório Barreto”, (40+ Masculino), a Tuna perdeu por 2 ‘sets’ a 0 para o Vôlei Sistema. O “Craque do Jogo”, foi o atleta Alex Silva.

Imagens: Jessé Lima/Divulgação