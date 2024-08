Festival Folclórico de Santarém, que chega a sua 48º edição, começa nesta quinta-feira, 8

O tradicional Festival Folclórico de Santarém começa nesta quinta-feira, 8, no Parque da Cidade. Em sua 48ª edição, o evento terá a participação de 35 grupos divididos nas seguintes categorias: quadrilha tradicional, quadrilha humorística, quadrilha estilizada e carimbó.

Sob a responsabilidade da Comissão do Festival Folclórico de Santarém, em parceria com a Prefeitura, o Festival será realizado em uma área anexa ao Parque da Cidade, no antigo Espaço Pérola, local onde foram montadas as arquibancadas. O acesso do público estará liberado a partir das 18h, com a troca diária de 01 kg de alimento não perecível pela pulseira que autoriza a entrada.

A Quadrilha Arrastapé, da comunidade de Boim, no rio Tapajós, fará uma apresentação de abertura e, em seguida, iniciam as apresentações competitivas da 1ª noite: os grupos da categoria quadrilha tradicional: Trevo do Amor, Flor Do Pará, 5 Aros, Estrela D’ Alva e Coração Paraense.

Todos grupos serão avaliados pelos jurados de acordo com quesitos de cada categoria. Na quadrilha tradicional serão avaliados os quesitos: marcador, coreografia, evolução, vestuário, casamento na roça, valsa e organização do conjunto folclórico.

Este evento é o trabalho de várias mãos das instituições públicas e do empenho da Comissão do Festival e da Prefeitura, em proporcionar, principalmente, segurança aos presentes.

O corpo de jurados é formado por três pessoas de notório saber cultural, para o julgamento das categorias. No desempenho de suas funções, eles assumem o comportamento de juízes, com sabedoria, imparcialidade e justiça, além de cumprir, fielmente, o regulamento do festival.

TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) já definiu a estratégia para garantir a segurança viária dos brincantes e do público que prestigiará o 48º Festival Folclórico. Haverá interdição das seguintes vias: Avenida Bartolomeu de Gusmão com Moraes Sarmento; Avenida Sérgio Henn com Bartolomeu de Gusmão; Avenida Sérgio Henn com a Rua Icoaraci Nunes; Avenida Sérgio Henn com Rua Plácido de Castro e Rua Plácido de Castro com a Travessa 7 de Setembro.

A SMT terá o suporte de um efetivo composto por 10 agentes de trânsito, 04 viaturas e 02 motos.

Imagens: Agência Santarém