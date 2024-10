Dira Paes no Líbero: Atriz e diretora debate seu novo filme “Parágada”

O Cine Líbero Luxardo, localizado no Centur, terá a honra de receber a renomada atriz e diretora paraense Dira Paes para uma sessão-debate exclusiva sobre seu mais recente longa-metragem, “Parágada”. A sessão, marcada para a próxima quarta-feira, dia 9 de outubro, às 19h, celebrará a estreia de Dira Paes como diretora e roteirista. Após a exibição do filme, o público terá a oportunidade de participar de um bate-papo com a cineasta, mediado pela talentosa Jorane Castro.

Ingressos a R$12 na bilheteria (abre 1 hora antes). Limite de 1 ingresso por pessoa. Capacidade: 98 lugares. Não consuma alimentos ou bebidas na sala.

O longa “Parágada”, vencedor do prêmio de Melhor Desenho de Som no 52º Festival de Cinema de Gramado, acompanha Irene, uma ornitóloga solitária que, em meio à floresta, reencontra sua essência ao conhecer Manuel, um jovem guia com um dom especial.

Foto: Reprodução Instagram