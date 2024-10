Espetáculo de cores e oração encerram a edição 232º do Círio de Nazaré

Uma Praça Santuário lotada de fieis, cantos, oração, show com a Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar e um show de cores do vídeo-mapping em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Assim se encerrou na noite deste domingo, 27, o 232º Círio de Nazaré.

De um lado, a Roda-Gigante Panorâmica, com um espetáculo de luzes, já com a noite encerrada no arraial em homenagem à Rainha da Amazônia e Padroeira do Povo Paraense; do outro, a Basílica Santuário, iluminada pelo vídeo-mapping que retratou tudo o que significa a devoção mariana, a vida de Jesus Cristo, a vida de Maria como primeira cristã, passagens bíblicas, a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, a oração do Pai-Nosso meditada… Ave-Maria, Consagração a Nossa Senhora e a oração do Salve-Rainha.

Orações e meditações. Foram 30 minutos de fé, esperança, evangelização, alegria e paz. Uma noite inspirada, seguida da tradicional queima de fogos. Ao final, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis, anunciou o tema do Círio 2025, que será “Maria, Mãe e Rainha de Toda a Criação”.

Dom Antônio deu a bênção final e agradeceu por todos os que participaram da quinzena evangelizadora e de festas em honra à Mãe de Jesus.

Texto e edição: Roberto Barbosa/Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar