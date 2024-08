Estado do Pará vai receber R$ 2,7 bilhões em obras públicas e novos ônibus

Acompanhado do governador Helder Barbalho, o ministro das Cidades, Jader Filho, detalhou nesta terça-feira (06), todas as propostas de investimentos públicos selecionadas no Pará por meio do Novo PAC Seleções. Divididas em duas seleções, já anunciadas pela União, os investimentos são da ordem de R$ 2,7 bilhões e contemplam 64 municípios do Estado.

Na oportunidade, o governador Helder Barbalho destacou que os investimentos representam o maior aporte financeiro já realizado no Pará pelo Governo Federal. O governador agradeceu ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a viabilização de intervenções públicas estruturantes que irão melhorar a qualidade de vida da população e com estimativa de gerar 35 mil empregos.

“São recursos fundamentais em áreas profundamente sensíveis para a nossa população. Estamos falando de investimentos em macrodrenagem, em saneamento, em abastecimento de água, investimentos em obras estruturantes de mobilidade urbana. Portanto, com isso viabilizamos, seja através de execução do Estado, seja através dos 64 municípios contemplados, que estas obras possam se tornar realidade, melhorando a vida das pessoas, levando obras que atendem à expectativa da população”, avaliou.

O chefe do Poder Executivo Estadual destacou que os novos recursos não têm relação com os investimentos que já estão em andamento para a realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em novembro de 2025, em Belém.

“Nós temos a carteira da COP já em execução, nós temos uma outra vertente de captação de recursos que envolve próximo de 4 bilhões de reais em investimentos. O total de investimentos da COP chegam a 29 frentes de obra. O importante do dia de hoje é que além dos recursos da COP que melhoram a cidade de Belém, nós precisamos avançar para chegar a outros municípios”, comentou o governador.

“Portanto, com os recursos do Estado e com os recursos captados em parceria com o Governo Federal, avançamos fortemente para que o Pará possa ter obras estruturantes que beneficiem e melhorem a vida da população”, finalizou Helder Barbalho.

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que os recursos destinados ao Pará estão livres de contingenciamento e orientou aos prefeitos que iniciem a contratação dos projetos para serem realizadas as licitações e execução das obras. “É importante que diga pra todos aqui que é o maior investimento já feito pelo Governo Federal no Pará em toda sua história”, destacou.

“Estamos falando de 6,8 bilhões de reais para obras e ações nos municípios paraenses, sendo 2,7 bilhões apenas dentro do Novo PAC Seleções nas modalidades que estão sob a responsabilidade do Ministério das Cidades. Essa é uma oportunidade que o Pará tem de progredir ainda mais em todas as áreas. Vamos trabalhar com intensidade para conseguirmos trazer ainda mais recursos nas próximas seleções, previstas para 2025. Por isso, desde agora, já estamos fazendo a convocação ao Estado e aos municípios para deixarem os projetos prontos e alinhados para que consigamos aprovar mais investimentos às cidades paraenses”, alertou o ministro.

Além do ministro Jader Filho e do governador Helder Barbalho, o evento contou com a participação da vice-governadora Hana Ghassan, de prefeitos e parlamentares paraenses, além de representantes de entidades sociais e empresariais.

Confira abaixo, por região, os 64 municípios paraenses que receberão recursos do Ministério das Cidades por meio do Novo PAC Seleções a partir dos anúncios realizados em maio e julho:



Região Metropolitana de Belém (R$ 1,89 bilhão)



1. Ananindeua: R$ 226,157 milhões (Regularização fundiária, abastecimento de água urbano, esgotamento sanitário e drenagem)

2. Barcarena: R$ 22,205 milhões (Regularização fundiária e drenagem)

3. ⁠Belém: R$ 1,23 bilhão (Regularização fundiária, renovação de frota, urbanização de áreas periféricas, abastecimento de água rural e urbano, esgotamento sanitário e drenagem)

4. Benevides: R$ 30,543 milhões (Regularização fundiária e abastecimento de água urbano)

5. Castanhal: R$ 3,366 milhões (Regularização fundiária)

6. Marituba: R$ 28,585 milhões (Regularização fundiária e abastecimento de água urbano)

7. Santa Izabel do Pará: R$ 125,685 milhões (Regularização fundiária, abastecimento de água urbano e esgotamento sanitário)



Região Nordeste do Pará (R$ 306,404 milhões)



1. Abaetetuba: R$ 101,448 milhões (Regularização fundiária, abastecimento de água urbano e esgotamento sanitário)

2. ⁠Bragança: R$ 10,520 milhões (Regularização fundiária, abastecimento de água urbano e drenagem)

3. ⁠Capanema: R$ 68,829 milhões (Abastecimento de água urbano)

4. ⁠Curuçá: R$ 8,555 milhões (Esgotamento sanitário)

5. ⁠Irituia: R$ 2,479 milhões (Abastecimento de água urbano)

6. ⁠Mãe do Rio: R$ 5,080 milhões (Abastecimento de água urbano)

7. Mocajuba: R$ 3,382 milhões (Abastecimento de água rural)

8. Moju: R$ 1 milhão (Regularização fundiária)

9. ⁠São Francisco do Pará: R$ 6,448 milhões (Esgotamento sanitário)

10. ⁠São João de Pirabas: R$ 12,044 milhões (Abastecimento de água urbano)

11. ⁠São Miguel do Guamá: R$ 5,769 milhões (Abastecimento de água urbano e drenagem)

12. Tailândia: R$ 1 milhão (Regularização fundiária)

13. Tomé-Açu: R$ 1 milhão (Regularização fundiária)

14. Viseu: R$ 78,850 milhões (Abastecimento de água urbano)



Região Sudeste do Pará (R$ 188,692 milhões)



1. Água Azul do Norte: R$ 10,064 milhões (Abastecimento de água urbano)

2. ⁠Breu Branco: R$ 4,013 milhões (Esgotamento sanitário)

3. ⁠Dom Eliseu: R$ 10,020 milhões (Abastecimento de água urbano)

4. ⁠Floresta do Araguaia: R$ 4,383 milhões (Abastecimento de água rural e urbano)

5. ⁠Marabá: R$ 102,507 milhões (Abastecimento de água urbano)

6. Nova Ipixuna: R$ 500 mil (Drenagem)

7. Parauapebas: R$ 48,235 milhões (Contenção de encostas, renovação de frota e regularização fundiária)

8. ⁠Redenção: R$ 4,113 milhões (Contenção de encostas, regularização fundiária e drenagem)

9. São Félix do Xingu: R$ 2,857 milhões (Regularização fundiária)

10. Tucuruí: R$ 1 milhão (Regularização fundiária)

11. Ulianópolis: R$ 1 milhão (Regularização fundiária)



Região Sudoeste do Pará (R$ 36 milhões)



1. Aveiro: R$ 2,944 milhões (Abastecimento de água rural)

2. Itaituba: R$ 3,168 milhões (Abastecimento de água rural)

3. ⁠Jacareacanga: R$ 8,514 milhões (Abastecimento de água urbano)

4. ⁠Piçarra: R$ 7,430 milhões (Esgotamento sanitário)

5. Placas: R$ 10,025 milhões (Abastecimento de água urbano)

6. Rurópolis: R$ 3,168 milhões (Abastecimento de água rural)

7. Uruará: R$ 750 mil (Drenagem)



Região Oeste do Pará – Baixo Amazonas (R$ 393,320 milhões)



1. Alenquer: R$ 3,168 milhões (Abastecimento de água rural)

2. Almeirim: R$ 3,168 milhões (Abastecimento de água rural)

3. Belterra: R$ 34,103 milhões (Abastecimento de água rural e esgotamento sanitário)

4. Juruti: R$ 988 mil (Abastecimento de água rural)

5. Mojuí dos Campos: R$ 3,880 milhões (Abastecimento de água rural)

6. Monte Alegre: R$ 3,880 milhões (Abastecimento de água rural)

7. Óbidos: R$ 1,102 milhões (Abastecimento de água rural e regularização fundiária)

8. Oriximiná: R$ 5,647 milhões (Abastecimento de água rural e urbano e regularização fundiária)

9. Prainha: R$ 3,880 milhões (Abastecimento de água rural)

10. Santarém: R$ 242,613 milhões (Abastecimento de água rural e urbano e mobilidade urbana)

11. Região Metropolitana de Santarém (Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos): R$ 90 milhões (Renovação de frota)

12. Terra Santa: R$ 891 mil (Abastecimento de água rural)



Região do Arquipélago do Marajó (R$ 81,215 milhões)



1. ⁠Anajás: R$ 4,317 milhões (Esgotamento sanitário)

2. Breves: R$ 3,880 milhões (Abastecimento de água rural)

3. ⁠Cachoeira do Arari: R$ 6,063 milhões (Abastecimento de água urbano e esgotamento sanitário)

4. Chaves: R$ 900 mil (Abastecimento de água rural)

5. ⁠Curralinho: R$ 6,916 milhões (Abastecimento de água rural e esgotamento sanitário)

6. ⁠Gurupá: R$ 6,6 milhões (Abastecimento de água urbano e esgotamento sanitário)

7. Melgaço: R$ 3,260 milhões (Abastecimento de água rural)

8. ⁠Muaná: R$ 6,798 milhões (Esgotamento sanitário)

9. ⁠Oeiras do Pará: R$ 10,123 milhões (Abastecimento de água urbano e esgotamento sanitário)

10. ⁠Portel: R$ 15,543 milhões (Abastecimento de água rural e esgotamento sanitário)

11. Salvaterra: R$ 3,168 milhões (Abastecimento de água rural)

12. ⁠Santa Cruz do Arari: R$ 2,369 milhões (Abastecimento de água rural e esgotamento sanitário)

13. São Sebastião da Boa Vista: R$ 2,4 milhões (Abastecimento de água rural)

14. ⁠Soure: R$ 9,598 milhões (Esgotamento sanitário)

Destaques por área de investimento



● Urbanização



A capital do Pará, Belém, é um dos municípios com mais recursos disponibilizados pelo Ministério das Cidades por meio do Novo PAC no estado. Em urbanização, foram selecionadas propostas de intervenção profunda na região das bacias do Mata Fome, Ariri-Bolonha e Tucunduba, que prevê obras de saneamento, mobilidade urbana e habitação digna, com a construção de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida voltadas às pessoas que vivem em situação de risco. Do total de R$ 1,23 bilhão destinado a Belém, R$ 454 milhões são investidos nestes três projetos, os quais devem gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos.



● Mobilidade e renovação de frota



Como partes integrante do eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes” do Novo PAC, as modalidades “Mobilidade Urbana Sustentável” e “Renovação de Frota” priorizam projetos que visam mitigar as emissões de gases do efeito estufa e proporcionar melhor qualidade de vida à população e desenvolvimento urbano e econômico. No Pará, R$ 451,9 milhões serão investidos nos municípios de Belém, Parauapebas, Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos



Em Belém, o investimento do Ministério das Cidades na renovação da frota de ônibus visa a compra de 113 novos coletivos, sendo 20 elétricos e 93 com motorização no padrão Euro 6. Já Parauapebas foi contemplada com recursos para aquisição de 85 veículos Euro 6. Na Região Metropolitana de Santarém, as cidades de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos contarão com 40 ônibus 100% elétricos.



Na área de mobilidade urbana, são previstos investimentos para implantação de faixas exclusivas para ônibus, de novos abrigos em pontos de ônibus, de um terminal de passageiros, de ciclovias e de sinalização viária, além da construção de uma ponte em concreto para travessia entre os bairros Mapiri e Maracanã, a qual substituirá a atual, feita em madeira.



● Prevenção a desastres: drenagem e contenção de encostas



Nove municípios do Pará tiveram um total de 11 propostas selecionadas na área de prevenção a desastres, com previsão de investimentos de R$ 388,8 milhões. Confira abaixo em detalhes:



1. Ananindeua: melhorias nos canais do 40 Horas e Ariri

2. Barcarena: construção de canais e galerias pluviais nos bairros Itupanema, Centro e Betânia

3. Belém: macrodrenagem da avenida Bernardo Sayão

4. Bragança: macrodrenagem no rio Cereja

5. Nova Ipixuna: construção de galerias pluviais nos bairros Centro e Nova Canaã

6. Parauapebas: obra de contenção de encostas nos bairros Liberdade 1 e 2

7. Redenção: obras de drenagem urbana no bairro Átila Douglas e contenção de encostas no bairro da Serrinha

8. São Miguel do Guamá: obra de drenagem urbana dos canais Portelinha e DNIT, nos bairros Padre Ângelo, Vila França e Vila Nova

9. Uruará: Obras de drenagem urbana nos bairros Boa Esperança, Centro e Vila Brasil



● Abastecimento de água: rural e urbano



Com um montante de R$ 716,2 milhões, os investimentos em implantação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e urbanas visa levar água potável e de qualidade à população, com especial destaque às regiões do Marajó e do Oeste e Sudoeste do Pará, as quais enfrentaram, em 2023, as consequências da histórica estiagem que assolou diversos municípios paraenses nestes locais. Confira abaixo a lista das 45 cidades contempladas com recursos para esta área:



1. Abaetetuba

2. Água Azul do Norte

3. Alenquer

4. Almeirim

5. Ananindeua

6. Aveiro

7. Belém

8. Belterra

9. Benevides

10. Bragança

11. Breves

12. Cachoeira do Arari

13. Capanema

14. Chaves

15. Curralinho

16. Dom Eliseu

17. Floresta do Araguaia

18. Gurupá

19. Irituia

20. Itaituba

21. Jacareacanga

22. Juruti

23. Mãe do Rio

24. Marabá

25. Marituba

26. Melgaço

27. Mocajuba

28. Mojuí dos Campos

29. Monte Alegre

30. Óbidos

31. Oeiras do Pará

32. Oriximiná

33. Placas

34. Portel

35. Prainha

36. Rurópolis

37. Salvaterra

38. Santa Cruz do Arari

39. Santa Izabel do Pará

40. Santarém

41. São João de Pirabas

42. São Miguel do Guamá

43. São Sebastião da Boa Vista

44. Terra Santa

45. Viseu



● Esgotamento sanitário



Um total de 18 municípios paraenses tiveram propostas selecionadas para receber investimentos de R$ 628 milhões em obras de esgotamento sanitário, que possuem o objetivo de tratar adequadamente o esgoto para despoluição de rios e demais cursos naturais de água e propiciar o avanço nos índices de saneamento. Entre as cidades atendidas, estão:



1. Abaetetuba

2. Anajás

3. Ananindeua

4. Belém

5. Belterra

6. Breu Branco

7. Cachoeira do Arari

8. Curralinho

9. Curuçá

10. Gurupá

11. Muaná

12. Oeiras do Pará

13. Piçarra

14. Portel

15. Santa Cruz do Arari

16. Santa Izabel do Pará

17. São Francisco do Pará

18. Soure



● Regularização fundiária



Já as ações de regularização fundiária selecionadas pelo Ministério das Cidades possuem a meta de levar segurança jurídica para os núcleos urbanos informais de baixa renda. Com investimento de R$ 34,7 milhões, 19 municípios paraenses contarão com ações nesta área, sendo eles:



1. Abaetetuba

2. Ananindeua

3. Barcarena

4. Belém

5. Benevides

6. Bragança

7. Castanhal

8. Marituba

9. Moju

10. Óbidos

11. Oriximiná

12. Parauapebas

13. Redenção

14. Santa Izabel do Pará

15. São Félix do Xingu

16. Tailândia

17. Tomé-Açu

18. Tucuruí

19. Ulianópolis



Ministério das Cidades e o Novo PAC



Dentro do Novo PAC, o Ministério das Cidades atua nos eixos “Cidades Sustentáveis e Resilientes” e “Água Para Todos”. O primeiro anúncio, ocorrido em maio, contemplou as modalidades: “Abastecimento de Água – Rural”; “Periferia Viva – Urbanização de Favelas”; “Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas”; “Regularização Fundiária”; e “Renovação de Frota”.



Já o segundo anúncio, em julho, abrangeu as modalidades: “Mobilidade Urbana – Grandes e Médias Cidades”; “Prevenção a Desastres Naturais – Drenagem Urbana Sustentável”; “Esgotamento Sanitário”; e “Abastecimento de Água – Urbano”.



Somados, os dois anúncios realizados pelo Ministério das Cidades para todo o Brasil em maio e julho alcançam o total de R$ 59,5 bilhões em recursos federais oriundos do Orçamento-Geral da União (OGU), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).



Novo PAC Seleções



O Novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023 quando foram anunciados investimentos de R$ 65,2 bilhões para seleções de obras e empreendimentos, com participação dos estados e municípios.



Com o Novo PAC Seleções, o Governo Federal ampliou o formato para as cidades e estados apresentarem as principais necessidades e prioridades para a população. O valor total destinado ao Novo PAC Seleções é de R$ 136 bilhões e a segunda etapa do programa está prevista para 2025. O recurso está contemplado no investimento total do Novo PAC que é de R$ 1,7 trilhão.



No total, o programa compreende cinco eixos e 27 modalidades, executadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República.

*com informações do Ministério das Cidades

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará