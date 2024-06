Ginastas Paraense conquistam medalhas pela Seleção Brasileira, no Sul-Americano

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado e Esporte e Lazer (Seel), ginastas paraenses conquistam medalhas pela Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Aeróbica, disputado em Aracaju-SE, entre os dias 11 e 17 de junho.

A competição contou com mais de 300 atletas dos países da América do Sul, e o Brasil, na categoria adulto, subiu no lugar mais alto do pódio Sul-Americano pela equipe composta pelos paraenses: Mário Nunes, Ádria Santos, e Bruno Ferreira, além dos atletas de Minas Gerais, Tamires Silva e Lucas Barbosa, garantiram o primeiro lugar por equipes.

A Secretária titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Ana Paula, ressaltou a conquista dos paraenses pela Seleção Brasileira, no Sul-Americano. “Uma conquista que nos orgulha como paraense e brasileira. A nossa Seleção brilhou em mais uma competição Internacional, que foi composta pelos nossos atletas apoiados pelo Governo do Pará, por meio da Seel”, disse a secretária.

Já na categoria infanto, na dupla mista composta por Graziela Lima e Hiel Estevão conquistaram o primeiro lugar geral da competição levando o ouro para o Brasil. No infanto individual, Hiel levou a medalha de ouro. Já no infanto a dupla paraense conquistou o segundo lugar geral da competição. No individual infantil o paraense Theo Mota trouxe para o Pará, a medalha de prata e o segundo lugar geral no individual da competição.

O treinador Maurício dos Santos, ressaltou a sua satisfação pela conquista. “Representa a satisfação de ser atualmente referência nacional e Internacional de grandes atletas. Um sonho que virou realidade, pois antes a ginástica paraense não era tão forte”, disse Maurício.

O campeão Sul-Americano ainda destaca o apoio do Governo do Estado, por meio da Seel. “O Governo do Estado e a Seel, representam um apoio importantíssimo para que a ginástica aeróbica se tornasse referência, sem o apoio de suma importância da Seel, jamais teríamos conseguido tanta evolução e resultados expressivos para o Estado”, concluiu.

Imagens: Jessé Lima