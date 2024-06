Mirante da Serra do Saubal é o mais novo complexo de lazer, esporte e turismo de Santarém

Um lugar com cenário paradisíaco, localizado no topo da Serra do Saubal, no coração de Santarém. O novo mirante da cidade foi inaugurado no fim da tarde de ontem, sexta-feira, 21, e contou com a presença do governador do estado Helder Barbalho, prefeito Nélio Aguiar, deputados estaduais e federais, vereadores, secretários municipais e estaduais, alem de um público pra lá de especial composto por famílias que saíram de suas casas e foram contemplar de perto mais uma obra entregue para o povo da Pérola do Tapajós.

“Desde o início de nosso mandato sempre falamos que iríamos fazer de Santarém o maior polo turístico do Oeste do Pará e graças a Deus e ao esforço de uma equipe dedicada nós conseguimos trazer para cá obras revolucionárias que alavancam ainda mais o turismo em nossa cidade. O mirante que está sendo entregue hoje é fruto do suor de cada membro de nossa equipe que se empenhou para que isso pudesse sair do papel, e sem dúvidas, esse sonho só foi possível porque temos ao nosso lado um governador como o Helder, deputados como esses que estão ao meu lado, uma equipe extraordinária que trabalha pelo bem e pelo desenvolvimento de Santarém”, exaltou o prefeito Nélio Aguiar.

No primeiro dia de inauguração, mais de 500 pessoas contemplaram o pôr-do-sol, em sua maioria famílias dos bairros que ficam próximo à serra. Com uma área de grama e diversos pontos específicos voltados a capturas de imagens do local com vista privilegiada, o mirante incentiva a prática do esporte e com certeza já é um dos mais belos pontos turísticos.

“O Mirante da Serra do Saubal tem uma das melhores visões do município de Santarém, do encontro das águas e a perspectiva que aquele ponto turístico possa receber de 50 a 60 mil pessoas por ano. Então isso é um potencial muito grande, gigantesco, todo mundo que vier para Santarém vai ter agora um novo atrativo turístico para poder visitar”, disse Eliziário Bastos, secretário municipal de Turismo.

A obra do Mirante da Serra do Saubal é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e com contrapartida da Prefeitura de Santarém. Orçada em mais de 2,3 milhões de reais, o mirante conta com uma área urbanizada, com praça, playground, bicicletários, estacionamento, arborização, uma escultura para registro fotográfico em formato de Muiraquitã, além de um anfiteatro.

A empresa Tupaiu foi a responsável pela construção do Mirante, após vencer um processo licitatório comandado pela Seminfra. O secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, enalteceu o trabalho de equipe e, também, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), responsável pela implantação da iluminação no local.

“Foram meses de empenho, trabalho e dedicação de toda nossa equipe para que hoje a gente pudesse estar aqui e contemplar o pôr do sol de um dos lugares mais lindos da nossa cidade. Não tenho dúvidas de que o mirante será palco de grandes espetáculos e todas às vezes que eu vier aqui em cima com minha família, lembrarei de cada pessoa que suou e se empenhou de corpo e alma para que esse projeto ficasse pronto”, disse Simões.

O governador do estado, Helder Barbalho, em seu discurso enalteceu a beleza do Mirante da Serra do Saubal e lembrou que obras como essas são possíveis graças a gestões articuladas.

“Fico muito feliz com essa obra que vai alavancar não somente o turismo, mais a economia do povo de Santarém, desde os vendedores de salgados aos taxistas. E isso foi graças a articulação de um time composto por essas pessoas que estão aqui hoje, sem o pontapé inicial desse time aqui nada disse seria possível, esse é um lindo presente para a Pérola do Tapajós, um dos melhores mirantes do Pará”.

O acesso à serra do saubal encontra-se asfaltado. Para conhecer este espaço de integração, basta seguir pela Avenida Sérgio Henn sentido Serra do Saubal.

Imagens: Agência Santarém