Governo de Assad cai na Síria após rebeldes tomarem Homs e Damasco, diz TV

O governo do presidente sírio Bashar al-Assad aparentemente caiu após um avanço territorial impressionante por grupos de oposição nos últimos dias. Na manhã de domingo, 08, a televisão estatal anunciou o “triunfo da grande revolução síria e a queda do regime criminoso de Assad.”

A derrubada do governante de longa data está enviando ondas de choque pelo Oriente Médio e será um grande golpe para a Rússia e o Irã, seus principais apoiadores estrangeiros.

O grupo Hayat Tahrir Al-Sham, que liderou o movimento para destituir Assad e seu governo, entrou em Damasco na noite de sábado, 07, e capturou a cidade-chave de Homs — cerca de 160 quilômetros ao norte da capital — aproximadamente ao mesmo tempo. Outras áreas do país, incluindo o norte, perto da fronteira com a Turquia, e o sul, foram capturadas por diferentes grupos.

Houve relatos de sírios em Damasco celebrando a queda do regime amplamente desprezado.

Uma pessoa agita uma bandeira da oposição síria, enquanto outras celebram no Atravessamento Fronteiriço de Masnaa, após os rebeldes sírios anunciarem que destituíram o presidente Bashar al-Assad, em 8 de dezembro de 2024.

O líder do HTS, Ahmed Al-Sharaa, convocou todas as forças do governo sírio na capital a se renderem. Al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammed Al-Jolani, disse que o primeiro-ministro Mohammad Ghazi al-Jalali permanecerá em seu cargo até que haja uma transferência oficial.

Al-Jalali, falando à televisão Al Arabiya, disse que não sabia onde Assad estava. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que monitora o conflito, disse que ele pegou um voo de Damasco e deixou o país.

Assad, de 59 anos, que assumiu o poder de seu pai Hafez em 2000, fez uma tentativa desesperada de permanecer no cargo, incluindo abordagens diplomáticas indiretas aos EUA e ao presidente eleito Donald Trump, informou a Bloomberg no sábado. Em um sinal de quão fraca era sua posição militar, ele ordenou que seu exército recuasse para Damasco, cedendo essencialmente grande parte do país, incluindo Homs, aos insurgentes.

Trump: “Essa luta não é nossa”

Trump usou as redes sociais para dizer que os EUA não deveriam “ter nada a ver” com os acontecimentos na Síria. “Esta não é nossa luta”, disse ele. “Deixe acontecer. Não se envolva!” Em uma postagem posterior, ele afirmou que Assad havia deixado o país e que a Rússia “não estava mais interessada em protegê-lo”.

A administração do presidente Joe Biden, que estará no poder até o próximo mês, mostrou pouca disposição para intervir e afirmou que os EUA não têm nada a ver com a rebelião do HTS.

Os EUA e Israel, que faz fronteira com a Síria, estão observando com cautela. Assad não era um aliado deles, e Washington impôs severas sanções ao governo sírio. Ao mesmo tempo, o HTS é designado como uma organização terrorista pelos EUA e outros países ocidentais.

Na manhã de domingo, Israel afirmou que havia enviado forças para uma zona de amortecimento perto da Síria para proteger comunidades nas Colinas de Golã. O exército israelense acrescentou que não está envolvido no que está acontecendo na Síria.

“Deve-se lembrar que esses rebeldes não são amantes de Sião”, disse Danny Danon, o embaixador israelense nas Nações Unidas, ao canal 14 de Israel. “É verdade que todos hoje estão saudando o enfraquecimento do Irã — algo que é certamente muito significativo do ponto de vista regional. Mas também há preocupação de que partes alinhadas a organizações terroristas” usem as armas de Assad contra Israel.

Uma Síria “instável e fragmentada”

O HTS, um grupo sunita, separou-se da al-Qaeda em 2016 e tentou se retratar desde então como mais moderado. Al-Sharaa, em uma entrevista à CNN no dia 5 de dezembro, disse que não muçulmanos e outras minorias estariam seguros em áreas da Síria supervisionadas pelo HTS.

O líder, na casa dos 40 anos, atribuiu o sucesso das forças de oposição a uma maior disciplina e unidade. “A revolução passou do caos e da aleatoriedade para um estado de ordem”, disse ele.

A situação política da Síria provavelmente permanecerá fluida à medida que vários grupos tentam fortalecer suas posições, de acordo com a consultoria de riscos RANE.

“O colapso provavelmente desencadeará um processo político contestado entre facções rebeldes concorrentes para criar um governo provisório”, disse Freddy Khoueiry, analista de segurança global da RANE.

“Esse processo provavelmente será lento e propenso à violência, à medida que atores estrangeiros tentam moldar o equilíbrio de poder pós-guerra, tornando uma Síria instável e fragmentada o resultado mais provável no curto prazo.”

Aliados foram pegos de surpresa

Assad perdeu grandes extensões do noroeste do país no final de novembro, quando os combatentes da oposição fizeram um avanço repentino a partir da província de Idlib. Eles primeiro capturaram Aleppo, uma das maiores cidades da Síria, e depois avançaram em direção a Hama.

O colapso rápido do governo sírio pegou Rússia, Irã e os EUA de surpresa. Em 2015, a Rússia e o Irã vieram em auxílio de Assad e ajudaram a virar a maré na guerra da Síria — que começou quatro anos antes — a seu favor.

Desta vez, tanto Teerã quanto Moscou, que possui uma base naval no porto sírio de Tartus, foram sobrecarregados por conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. O Irã tentou angariar apoio para Assad entre os estados árabes. Também disse que enviaria tropas iranianas para a Síria se solicitasse, mas acabou não querendo ou não podendo fazê-lo.

Além disso, o grupo paramilitar mais poderoso de Teerã, o Hezbollah, com sede no Líbano, foi enormemente degradado desde setembro devido à guerra com Israel. Seus combatentes foram cruciais para ajudar Assad a permanecer no poder desde o início da guerra civil.

“O conflito sírio deixou entre 300.000 e 500.000 pessoas mortas e deslocou mais de 10 milhões, com muitas delas fugindo para o exterior, de acordo com agências da ONU e organizações sírias”

