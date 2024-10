X diz ao Supremo que depositou R$ 28,6 milhões na conta certa

Uma nova petição da rede social X foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), apontando que R$ 28,6 milhões foram transferidos para a conta correta, seguindo orientações da Corte.

A empresa pede, outra vez, que a plataforma seja desbloqueada no Brasil porque o pagamento de multas foi efetuado.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse, mais cedo, que o pagamento foi depositado em uma conta incorreta, na Caixa Econômica Federal. O magistrado determinou a transferência imediata do valor para a conta vinculada ao processo, do Banco do Brasil.

Moraes intimou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que se manifeste sobre a liberação do X após o depósito na conta certa.

No documento enviado ao STF após a decisão de Moraes, o X indicou que não foi intimado a efetuar o pagamento por meio de depósito na contado Banco do Brasil, e que o mesmo foi realizado por meio do pagamento de guia de depósito emitida pela Caixa seguindo as instruções do tribunal. A plataforma pediu que, considerando que a transferência do montante da Caixa para o BB é uma mera providência administrativa, seja concedido o desbloqueio imediato do aplicativo no Brasil bem como o envio de ofício à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As informações são do Poder360.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ Etienne Laurent ARCHIVO