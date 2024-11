Lembra dele? Ex-galã de Malhação, Daniel Erthal deixa as ruas e vai tentar novo desafio

Daniel Erthal, que alcançou notoriedade como galã na série “Malhação“, está em uma nova fase de sua carreira. Ele decidiu investir no empreendedorismo e abrir seu próprio bar na Zona Sul do Rio de Janeiro. A expectativa gira em torno da inauguração que acontecerá no final de novembro, com um investimento estimado em R$ 100 mil.

Após enfrentar dificuldades para obter a licença municipal necessária para trabalhar com seu carrinho de venda em Copacabana, Erthal encontrou um novo ponto estratégico em frente ao Estádio Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão. Essa mudança marca um passo significativo em sua jornada profissional.

Quais desafios Erthal enfrentou para empreender?

Empreender no Brasil não é tarefa fácil, e Erthal enfrentou isso em primeira mão. Ao ter seu pedido de licença negado pela prefeitura, ele teve que encontrar alternativas para continuar seu sonho de empreender. Essas dificuldades ressaltam a complexidade burocrática enfrentada por pequenos empreendedores no país.

Com a experiência inicial adquirida em Copacabana, Daniel aprendeu a importância de um planejamento cuidadoso e como lidar com os obstáculos administrativos. A busca por um local adequado e as negociações financeiras foram parte essencial desse processo.

A influência digital como aliada no empreendimento

Além de sua carreira como ator, Daniel Erthal construiu uma sólida presença nas redes sociais. Com aproximadamente 500 mil seguidores, ele se firmou como influenciador digital, o que impulsionou oportunidades comerciais e parcerias com marcas. Ele destaca que o engajamento em suas plataformas sociais foi crucial para sustentar seu novo negócio.

Ser notado por empresas e conseguir parcerias publicitárias se tornou uma fonte importante de renda, permitindo a ele reinvestir em seu bar. Essa estratégia de aliançar influências digitais com empreendimentos locais oferece um modelo de negócios inovador.

Quais são as expectativas pessoais e profissionais de Daniel Erthal?

Atualmente solteiro, Daniel Erthal está completamente focado em fazer seu projeto de bar crescer. Ele expressa que o compromisso com o empreendimento é semelhante a um casamento. Embora não esteja à procura ativa de um relacionamento, não descarta a possibilidade de encontrar alguém que compartilhe de sua visão e dedicação profissional.

Daniel busca alguém autêntico, que esteja disposta a embarcar na vida real ao seu lado, valorizando o trabalho árduo e os desafios do dia a dia. Assim, ele se mantém focado em seu negócio, almejando sucesso tanto no campo pessoal quanto no profissional.

Com a inauguração prevista, Daniel Erthal visualiza não apenas uma nova etapa em sua carreira, mas também uma oportunidade de diversificar suas atividades. A localização do bar na Zona Sul do Rio, conhecida por sua pujante vida social e turística, é estratégica para atrair tanto moradores quanto turistas.

